У Лондоні триває виставка творчості Примаченко, Яблонської та Крука: частину робіт показують уперше

Роботи періоду 1960-х рр. видатних українських художників Марії Примаченко, Тетяни Яблонської та Григора Крука демонструють у Лондоні у рамках виставки «Мистецтво натхнення».

Експозиція відкрилася днями у Галереї Центрального дому Союзу українців у Великій Британії (СУБ), повідомляється на сайті СУБ.

«Роботи трьох митців на виставці до 18 грудня: Марії Примаченко – широко відомої представниці наївного мистецтва, чиї роботи не мають аналогів в Україні та будь-де у світі; Тетяни Яблонської, роботи якої серед найбільш видатних українських творів мистецтва ХХ сторіччя; Григора Крука, українського Тулуз-Лотрека, твори якого надзвичайно відрізняються стилем, зберігаючи оригінальні національні елементи», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, життєвий шлях та становлення особистостей цього мистецького сузір'я відбувалися у різні історичні періоди, зміни режимів та ідеологій – від царизму до радянської доби, між якими були революційні перевороти, визвольні змагання, голодомори та світові війни. «У цій виставці їх поєднав час, у якому вони творили і велика сила творчого натхнення, яке відображають їхні праці», - йдеться у повідомленні.

Як зазначила кураторка виставки Людмила Пекарська, особливо приємно відкривати цю виставку в 110-ту річницю від дня народження Марії Примаченко. «Виставки праць геніальної Примаченко проходили у Франції, Японії, США, Фінляндії, і ми дуже раді, що змогли вперше показати її твори 1960-х років у Британії, саме у 110-ту річницю з дня її народження», - сказала кураторка.

Людмила Пекарська розповіла про життєвий шлях і творчість мисткині та зауважила: «Можливо дехто вважає її твори простими і думає, що зміг би так намалювати, але це оманливе уявлення. Її фантастичний світ образів являє культурний феномен, який поєднує її особисту фантазію і обдарованість з традиціями народного малярства. Усі елементи, які присутні в роботах художниці, мають багато значень і трактувань. Саме тому світ захоплюється її творами».

Творчість Тетяни Яблонської, яка народилася у Смоленську, була пов’язана з Україною, куди родина переїхала у 1928 році. Художниця ще за життя була відзначена високими державними нагородами й преміями СРСР, а найвищу в Україні - Шевченківську премію отримала у 1998 році.

Як розповіла Людмила Пекарська, у багатьох творах Яблонської відчувається захоплення імпресіонізмом, наскільки це було можливо у той час. «Ще студенткою, в 1938 році, вона ознайомилась із роботами французьких імпресіоністів під час своєї першої подорожі до Москви. Яблонська була вражена їхніми чистими, світлими фарбами, свіжістю та невимушеністю в зображенні природи. Це захоплення значно ускладнило творчий розвиток мисткині, яка працювала в традиціях соціалістичного реалізму, талановито і самобутньо переносила на полотно тематичні картини, портрети та пейзажі своєї епохи», - зазначила кураторка виставки.

Людмила Пекарська нагадала, що Яблонська також викладала, виховала цілу плеяду митців, а після паралічу навчилася малювати лівою рукою. «Сама художниця казала, що «найбільше намагалася передати правду життя». Тетяну Яблонську часто називають обличчям України, а її роботи належать до найвизначніших творів ХХ ст.», - йдеться у розповіді.

Як зазначила кураторка виставки, до захоплюючих праць мисткинь додали і скульптуру 1960-х Григора Крука, українського Тулуз-Лотрека, оригінальний стиль якого відзначається самобутнім національним забарвленням. «Талановитий хлопчик з малого села на Станіславівщині закінчив Краківську Академію мистецтв, а у 26 років продовжив навчання в Берліні. Вся його творча діяльність пройшла в непевних та складних умовах життя в еміграції», - розповіла Людмила Пекарська.

Вона висловила подяку за співпрацю меценату й достойному нащадку славетного українського козацького роду Марковичів Мішелю Льєвр, який продовжує популяризувати українську культуру у світі. «Це вже другий великий проект, після Олекси Грищенка, який ми здійснюємо разом», - додала Людмила Пекарська.

З вітальним словом виступили також Данило Штуль із Парижа, сам меценат Мішель Льєвр, який розповів про своє враження від праць українських митців, та радник-посланник Посольства України у Великій Британії Андрій Марченко.

Він, зокрема, зазначив: «Ця виставка – справжня подія у світі сучасного мистецтва. Неймовірні картини, сповнені тонкого й вишуканого відчуття прекрасного та одвічна загадка жінки, що втілилася в скульптурах Григора Крука. Високий рівень виставки й гості вечора створили неймовірно чудову атмосферу. Хочеться сердечно подякувати її організаторам».

Захід не залишив байдужим жодного з гостей, які захоплювались талантом видатних майстрів українського мистецтва ХХ століття.

Як зазначив голова СУБ Петро Ревко, виставка вразила своїм теплом та дружньою атмосферою, були присутні поціновувачі мистецтва та відомі люди. «Вона (експозиція – ред.) залишила приємні емоції та розуміння того, що українське мистецтво відкриває нові горизонти за межами України!», - зазачив Петро Ревко.

Виставку проводять Бібліотека і архів ім. Тараса Шевченка Союзу українців у Великій Британії та Malab’Art Ltd, Лондон. Вона триватиме до 18 грудня за адресою: 49 Linden Gardens, Notting Hill Gate, London W2 4HG.

Бібліотека і архів ім. Тараса Шевченка СУБ – одна з найбільших бібліотек української діаспори в Європі. Заснована у 1947 році у Лондоні при СУБ і нараховує понад 30 тис. видань (книги, періодика, документи, манускрипти та інші предмети, які мають культурну та історичну цінність, а також витвори мистецтва).

Фото: Embassy of Ukraine to the UK у Facebook, augb.co.uk