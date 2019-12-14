Сучасне українське мистецтво та дизайн презентують у Нідерландах

У Гаазі відбулося урочисте відкриття виставки сучасного українського мистецтва та дизайну.

У рамках експозиції свої роботи представили художник Едуард Бєльський та дизайнерка Ганна Гарбуз, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Ми вирішили поекспериментувати цього року, і протягом святкового періоду, я думаю, це гарна нагода представити Україну. У нас розвивається економіка, у нас розвивається політична співпраця, але без мистецтва нідерландцям важко зрозуміти нас. Тут ми представляємо українське сучасне мистецтво та українську моду”, - розповів Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Едуард Бєльський вже 10 років живе в Словенії. За його словами, дуже приємно мати можливість показати свої твори в Нідерландах і розповісти через свої картини про Україну.

На полотнах митець переважно зображає жінку. Передано її красу, настрій, чуттєвість. “Образ жіночий - головний в моїй творчості. Надихає писати жінку, мабуть, природа. Вона каже: пиши жінок, а не чоловіків. А ось робота не про жінку. Це мій син”, - показує художник. На виставці він був разом із сином.

Відвідувачі виставки могли не лише насолодитися творами відомого українського художника, а й побачити, як він пише свою нову роботу.

Загалом митець привіз із собою близько 15 робіт, які можна було купити. Вартість картин Бєльського варіює від 300 до 10 000 євро.

Дизайнерка Ганна Гарбуз з Києва презентувала на виставц свої роботи - жіночі сукні. Майстриня наголосила на важливості просування української культури за кордоном.

"Я приїхала до Нідерландів показати свої роботи. Представлені новорічні, коктейльні та вечірні сукні. Виставка буде проходити протягом місяця", - розповіла Ганна Гарбуз.

У день відкриття виставку відвідало багато гостей. Серед них дипломати, митці, українські та нідерландські поціновувачі мистецтва.

Не лише подивитися, а й придбати картини та жіночі сукні українських митців можна від 13 грудня 2019 до 15 січня 2020 року. Частина зібраних коштів піде на гуманітарну допомогу.

Фото: Ірина Драбок