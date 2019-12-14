Українці США дали свою оцінку "нормандському саміту"

Український конгресовий комітет Америки "стримано оптимістично" оцінює результати саміту в "нормандському форматі", що відбувся 9 грудня в Парижі.

Про це йдеться в заяві УККА, поширеній у п’ятницю, передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

"Окреслена Президентом Зеленським доктрина засад, які не підлягають обговоренню, допомагає УККА та Світовому конгресові українців захищати інтереси України. Особливо це стосується його заяви про те, що України є "незалежною, самостійною, демократичною державою, вектор розвитку якої обиратиме виключно її народ" та про "неможливість компромісів щодо врегулювання ситуації на Сході України через поступки територіями в межах міжнародно визначених кордонів", - зазначається в заяві.

Комітет також закликав світову спільноту посилити міжнародні санкції проти Росії - "поки держава-агресор не звільнить окуповані Крим і регіони Донецької та Луганської областей".

УККА – найбільша організація українців Америки, яка є членом Світового конгресу українців.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" — України, Росії, Франції та Німеччини. Участь у ній узяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Вони, зокрема, підтримали обмін утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року.

Перед самітом Володимир Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.