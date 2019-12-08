Українці в США можуть зіграти ключову роль на виборах-2020 - ЗМІ
Про це пише The Hill.
«Високоосвічені та політично активні, американські українці становлять значну частину населення у ключових штатах з невизначеною політичною орієнтацією. Більшість із 1-1,5 млн українців живуть у Каліфорнії та Нью-Йорку, але понад 100 тисяч мешкають у Пенсільванії, де Трамп виграв у 2016 році з перевагою менш як у 45 тис. голосів. Крім того, 64 тис. осіб у «невизначеній» Флориді також вважають себе українцями», - інформує The Hill.
Чимало з цих громадян США глибоко переживають за нападки на Україну, які грають центральну роль у драмі, що розгортається навколо імпічменту.
«Гадаю, люди переймаються - і це цілком виправдано - що це негативно вплине на відносини США та України», - цитує видання речника Українського конгресового комітету Америки Андрія Добрянського.
Нездатність президента Обами надати Україні озброєння, пояснює видання, налаштувала частину діаспори проти Демократичної партії.
«Те, що Обама не відвідав Україну, особливо в критичний період, було для нас дуже вагомим чинником», - наголосив Добрянський.
Ключовою частиною драми навколо імпічменту є затримка військової допомоги Україні. Інтерв'ю з представниками української спільноти показують, що, як правило, їхня гаряча підтримка Трампа значно охолола в перебігу нинішнього розслідування. Хоча люди й не засуджують президента відверто, але й не кидаються на його захист.
На настрої діаспори також негативно впливає проштовхування Тромпом хибної теорії про те, ніби сервер Національного комітету Демпартії у 2016 році зламала Україна, а не Росія. Багато людей невдоволені намірами Трампа запросити Путіна до США та його загалом прихильного ставлення до колишнього агента КДБ, пише видання.
«Приїзд Путіна для нашої громади – це дуже вагомий чинник», - зазначив Добрянський.
«Опозиція до Росії, напевно, найсильніше об’єднує українську громаду. У 30-х роках Радянський Союз розпочав геноцид - Голодомор - проти українців за їхню відмову вступати до колгоспів», - нагадує The Hill.
«Демократи, чітко не визначившись із зовнішньополітичними пріоритетами, можуть утратити виборців не лише серед української діаспори, а й серед решти іммігрантів зі Східної Європи, котрі теж переймаються загрозами з боку Путіна», - підсумовує видання.