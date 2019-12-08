Українці в США можуть зіграти ключову роль на виборах-2020 - ЗМІ

Українці в США, спостерігаючи, як Трамп та республіканці атакують їхню історичну батьківщину як центр корупції, можуть зіграти ключову роль на президентських виборах наступного року.

Про це пише The Hill.

«Високоосвічені та політично активні, американські українці становлять значну частину населення у ключових штатах з невизначеною політичною орієнтацією. Більшість із 1-1,5 млн українців живуть у Каліфорнії та Нью-Йорку, але понад 100 тисяч мешкають у Пенсільванії, де Трамп виграв у 2016 році з перевагою менш як у 45 тис. голосів. Крім того, 64 тис. осіб у «невизначеній» Флориді також вважають себе українцями», - інформує The Hill.

Чимало з цих громадян США глибоко переживають за нападки на Україну, які грають центральну роль у драмі, що розгортається навколо імпічменту.

«Гадаю, люди переймаються - і це цілком виправдано - що це негативно вплине на відносини США та України», - цитує видання речника Українського конгресового комітету Америки Андрія Добрянського.

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Нездатність президента Обами надати Україні озброєння, пояснює видання, налаштувала частину діаспори проти Демократичної партії.

«Те, що Обама не відвідав Україну, особливо в критичний період, було для нас дуже вагомим чинником», - наголосив Добрянський.

Ключовою частиною драми навколо імпічменту є затримка військової допомоги Україні. Інтерв'ю з представниками української спільноти показують, що, як правило, їхня гаряча підтримка Трампа значно охолола в перебігу нинішнього розслідування. Хоча люди й не засуджують президента відверто, але й не кидаються на його захист.

На настрої діаспори також негативно впливає проштовхування Тромпом хибної теорії про те, ніби сервер Національного комітету Демпартії у 2016 році зламала Україна, а не Росія. Багато людей невдоволені намірами Трампа запросити Путіна до США та його загалом прихильного ставлення до колишнього агента КДБ, пише видання.

«Приїзд Путіна для нашої громади – це дуже вагомий чинник», - зазначив Добрянський.

«Опозиція до Росії, напевно, найсильніше об’єднує українську громаду. У 30-х роках Радянський Союз розпочав геноцид - Голодомор - проти українців за їхню відмову вступати до колгоспів», - нагадує The Hill.

«Демократи, чітко не визначившись із зовнішньополітичними пріоритетами, можуть утратити виборців не лише серед української діаспори, а й серед решти іммігрантів зі Східної Європи, котрі теж переймаються загрозами з боку Путіна», - підсумовує видання.