Українці Нью-Йорка позитивно оцінюють рішення Блумберга йти в президенти

Українці Нью-Йорка позитивно оцінюють рішення колишнього мера Майкла Блумберга брати участь у президентській кампанії від Демократичної партії.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу сказав представник Українського конгресового комітету (УКК) Андрій Добрянський.

«Хоча він (Майкл Блумберг - ред.) не брав участі в заходах, організованих українською громадою, але завжди сприяв нам у вирішенні різних питань з радою міста, регулярно надсилав нам усілякі прокламації: з нагоди Голодомору, до річниці незалежності України, ювілею створення УКК», - наголосив Добрянський.

За його словами, працюючи мером, Блумберг просував рішення, які передбачають обмеження щодо володіння зброєю. «Створив фонд підтримки кандидатів на різні виборні посади – у Конгрес чи в місцеві законодавчі органи, котрі підтримують реформу контролю за зброєю», - додав представник УКК.

Добрянський наголосив, що у виборчих перегонах Блумберг зламав традиції, які склалися протягом століття, коли вирішив не брати участі в перших праймеріз Демократичної партії у штатах Айова і Нью-Гемпшир 2 лютого. Традиційно попередньому відбору кандидатів у цих штатах приділяється велика увага, оскільки результати прамеріз у них впливають на пошук фінансової підтримки кампанії та подальший її перебіг у інших штатах.

Як відомо, Майкл Блумберг тричі перемагав на виборах мера Нью-Йорка: у 2001 році від республіканської партії, у 2005 та 2009 роках – як незалежний кандидат. 24 листопада 2019 року він офіційно заявив, що має намір балотуватися від Демократичної партії.

Докладніше на цю тему читайте в публікації «Чи здатний мільярдер Блумберг подолати мільярдера Трампа», розміщеній на вебсторінці Укрінформу.