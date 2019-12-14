Музей Шевченка в Торонто поповнився новими експонатами

Музей Тараса Шевченка в Канаді отримав у подарунок старовинний рушник та інші експонати від громадської організації «Міжнародний жіночий рух «За сімейні цінності».

Про це йдеться на сторінці музею в Facebook.

«Міжнародний жіночий рух «За сімейні цінності» подарував Музею Шевченка в Канаді старовинний рушник з Черкащини від Пипенко Ганни Іванівни та Висоцької Галини Михайлівни. Щиро дякуємо Вам, дорогі посестри! Також ми сердечно вдячні за срібні монети, що Національний банк України випустив на пошану великого Шевченка, і за співаник «Козацькому роду нема переводу», - повідомляється у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня 2019 р. в Торонто (Канада) в новому приміщенні запрацював Музей Тараса Шевченка. Він відкрився вже втретє, у приміщенні, яке українська громада побудувала спеціально для музею з урахуванням всіх вимог до сучасної музейної діяльності.

Канадський музей Кобзаря працює вже 67 років. Його було засновано Товариством об'єднаних українців Канади у липні 1952 року. Експозиція музею розповідала про творчість Т. Шевченка та діяльність канадських українців у царині культури.

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У 1988 році музей знищила пожежа, врятувати вдалося лише копію посмертної маски Тараса Шевченка, яка була подарована Державним музеєм Т. Г. Шевченка.

Українська громада відновила музей, на зібрані кошти було придбано готове приміщення, пристосоване під експозицію та сховища. Предмети для нової колекції збирали в Канаді та Україні. З Державного музею Тараса Шевченка було передано понад 100 предметів.

Восьмого вересня 1995 року відбулося урочисте відкриття музею за участі української делегації. В її складі була і директорка Державного музею Т. Г. Шевченка Ольга Поляничко.

Фото: Shevchenko Museum in Toronto, Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" у Facebook