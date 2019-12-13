В Австралії покажуть "Пригоди S Миколая" та "Микиту Кожум’яку"

Українців в Австралії запрошують на покази сімейної комедії Семена Горова "Пригоди S Миколая" та мультфільму "Микита Кожум'яка".

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Австралії у Facebook.

"З гордістю повідомляємо, що цьогоріч за підтримки Посольства України в Австралії відбудуться два унікальні покази з нагоди Дня святого Миколая. 15 грудня українські та австралійські дітки Брисбена зможуть переглянути мультик "Микита Кожум‘яка" (Dragon spell) виробництва студії KARANDASH. 22 грудня учні українських шкіл Вікторії побачать "Пригоди святого Миколая" ("Пригоди S Миколая" - ред.) студії Big Hands film", - йдеться у дописі.

В Посольстві подякували партнерам в Австралії та в Україні за можливість подарувати свято українським діточкам.

Як відомо, "Пригоди S Миколая" - це історія про дорослішання, про віру в казку, про те, що дива можуть змінити життя на краще, подарувати радість, дружбу і кохання. Стрічка розповідає про пригоди другокласника Артема та його сестри-підлітка у карпатському селі напередодні Дня Святого Миколая.

«Микита Кожум'яка» (в іноземному прокаті The Dragon Spell) — український 3D-анімаційний фільм-фентезі, знятий Мануком Депояном за мотивами однойменної казки Антона Сіяніки. Фільм розповідає про хлопчика Микиту, який повинен врятувати світ людей і світ магії від відьми.

Фото: Укрінформ, Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia у Facebook