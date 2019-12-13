В Абу-Дабі стартував благодійний різдвяний ярмарок за участі української громади ОАЕ

Українці в ОАЕ п’ятий рік поспіль беруть участь у Благодійному різдвяному ярмарку в Абу-Дабі, який стартував у п’ятницю.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

"Стартували парадом націй!", - написав активіст і додав у соцмережі: "З 8:00 до 22:00 відвідуйте нас у St. Joseph's Cathedral, а ще краще - приносьте смаколики чи хендмейд, які можемо продати. А о 19:25 вже 5-й рік - наші українські колядки на головній сцені ярмарку».

‎Під час ярмарку кожна країна-учасниця презентує свій невеликий стенд, на якому весь день можна продавати їжу. На сцені паралельно тривають різні виступи перед багатотисячним натовпом ввечері.

Представники української громади взяли участь у параді націй під час відкриття ярмарку та облаштували власний стенд з варениками, млинцями, солодощами, узваром та іншими смаколиками, сувенірами хенд-мейд тощо. А ввечері українська громада презентує українські різдвяні співи.

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Зароблені на заході кошти будуть передані на благодійні цілі.

Фото, відео: Yevheniy Semenov‎