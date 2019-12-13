Українці в Римі зібрали понад 800 євро на лікування маленької львівянки

Парафіяни Української парафії свв. Сергія і Вакха в Римі днями зібрали понад 800 євро на лікування 10-річної Роксоляни Прочко, яка бореться з онкологічним захворюванням.

Відповідним дописом про це Наталії Городецької поділився у Facebook голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

«Дорогі парафіяни церкви святих Сергія і Вакха в Римі (Українська парафія у Римі / Parrocchia ucraina a Roma). Завдяки вашим пожертвам нам вдалося зробити ще один маленький крок до здійснення різдвяного бажання маленької дівчинки Роксоляни Прочко - одужати і бути здоровою! Ми розповсюдили 50 календариків із малюнками і віршиками Роксолянки і зібрали 820 євро, які вже перераховані на рахунок тата Роксоляни - Юрія Прочко», - написала Наталія Городецька.

Вона подякувала настоятелю катедрального храму свв. Сергія і Вакха ієрею Тарасу Остафіїву та усім, хто долучився до благодійної акції.

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«Маленькими кроками творімо разом добро в очікуванні Різдва!», - закликала Наталія Городецька.

Фото: np.pl.ua, Natalia Shehda-Horodetska у Facebook