Українці Італії відправили чергову партію гумдопомоги в Україну
Відповідним дописом про це Юрія Янчишина поділився на своїй сторінці у Facebook голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.
«Щонедільна відправка гуманітарного вантажу до України. Оргкомітет Євромайдану у Римі. Конгрес українців в Італії. Відправлено 17 одиниць вантажу», - йдеться у дописі.
Зазначається, що у складі гумдопомоги – медичні товари, кава, шоколад, цукерки, монітор, оптичні прилади спостереження, продукти довгого терміну зберігання, дитячий одяг та взуття.
Надісланий вантаж, як зазначається, отримають ряд благодійних фондів, волонтерських організацій, волонтерів тощо у містах Бердянськ, Рівне, Львів, Вишгород, Кропивницький, Косів.
У дописі висловлюється подяка усім, хто долучився до збору допомоги та її доставки в Україну.
Нагадується, що акція «Тороне для солдата» триває. «Кожної неділі, на стоянці бусів Ребібія!
Приходьте! Приносьте! Відправимо! Допомагаємо Україні! Наближаємо перемогу!», - йдеться у дописі.
Фото: Юрій Янчишин