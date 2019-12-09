Українці Італії відправили чергову партію гумдопомоги в Україну

Українські активісти в Італії днями зібрали й надіслали в Україну чергову партію гуманітарної допомоги.

Відповідним дописом про це Юрія Янчишина поділився на своїй сторінці у Facebook голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

«Щонедільна відправка гуманітарного вантажу до України. Оргкомітет Євромайдану у Римі. Конгрес українців в Італії. Відправлено 17 одиниць вантажу», - йдеться у дописі.

Зазначається, що у складі гумдопомоги – медичні товари, кава, шоколад, цукерки, монітор, оптичні прилади спостереження, продукти довгого терміну зберігання, дитячий одяг та взуття.

Надісланий вантаж, як зазначається, отримають ряд благодійних фондів, волонтерських організацій, волонтерів тощо у містах Бердянськ, Рівне, Львів, Вишгород, Кропивницький, Косів.

У дописі висловлюється подяка усім, хто долучився до збору допомоги та її доставки в Україну.

Нагадується, що акція «Тороне для солдата» триває. «Кожної неділі, на стоянці бусів Ребібія!

Приходьте! Приносьте! Відправимо! Допомагаємо Україні! Наближаємо перемогу!», - йдеться у дописі.

Фото: Юрій Янчишин