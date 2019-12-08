У Парижі відбудеться екуменічний молебень за Україну

Світовий конґрес українців (СКУ) запрошує приєднатися 8 грудня до екуменічного молебня з Україну, який відбудеться в Парижі.

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

«8 грудня о 18:00 (за паризьким часом, 12:00 EST ) запрошуємо вас приєднатися до екуменічного молебня за Україну. Молебень відбудеться після Літургії в соборі св. Володимира сослужінням о. Володимира, священника Собору Св. Володимира (УГКЦ), та о. Андрія, священника парафії Св. Апостола Симона Зилота (УАПЦ)», - йдеться у повідомленні.

У СКУ закликали об’єднатися в молитві за Україну та за майбутнє всього українського народу.

«Молитва завжди єднала український народ, навіть у найскладніші історичні часи. Молитва є світлим дороговказом для кожного з нас у час тривоги та роздоріжжя. Вона надає сили продовжувати торувати непростий шлях, дарує мудрість, мир та Боже благословення», - зазначили в СКУ.

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Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців (СКУ) та українські громади Європи проведуть 8 грудня в Парижі о 12:30 спільну мирну акцію на підтримку України та щодо припинення російської агресії.

Захід під гаслами #ПІДТРИМАЙ УКРАЇНУ! #STANDWITHUKRAINE та #CТОПРОСІЙСЬКІЙАГРЕСІЇ #STOPRUSSIANAGGRESSION відбудеться у переддень запланованої на 9 грудня зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у "нормандськму форматі".