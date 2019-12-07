В СКУ закликають долучитися до акції в Парижі на підтримку України

Світовий конґрес українців (СКУ) та українські громади Європи проведуть 8 грудня в Парижі спільну акцію на підтримку України.

Захід вдбудеться у переддень запланованої на 9 грудня зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у «нормандськму форматі», йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

"Напередодні зустрічі "нормандської четвірки" СКУ запрошує долучитися до мирної акції на підтримку України, яка відбудеться 8 грудня в Парижі. Акція організована спільно з українською громадою Франції та Європи", - зазначається у дописі.

Як зазначається, збір колони оголошено о 12:00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку (собор св. Володимира, 186 Boulevard St Germain). Початок мирної демонстрації - о 12:30 на площі Сен-Мішель.

Вимоги учасників акції: "відведення російських військ та найманців з України, посилення санкцій проти РФ, понесення Росією відповідальності (за агресію в Україні - ред.), повернення Криму Україні, жодних виборів на окупованих територіях, жодних переговорів з терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР".

"Ми закликаємо світ: #ПідтримайУкраїну", - йдеться у дописі. "Майбутнє України вирішується ЗАРАЗ. Не лишись осторонь, #ПІДТРИМАЙ УКРАЇНУ! #STANDWITHUKRAINE!", - додається у соцмережі.

Як зазначається на сайті СКУ, мирна маніфестація на підтримку України у Парижі пройде за участю президента СКУ Павла Ґрода та представників українських громад Європи.

Після демонстрації 8 грудня о 18:00 відбудеться екуменічний молебен за Україну (після Літургії, собор св. Володимира).

У вівторок, 10 грудня, о 19:00 пройде зустріч президента СКУ Павла Ґрода з українською громадою (Собор св. Володимира).

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Як повідомляв Укрінформ, зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини - запланована на 9 грудня у Парижі.

Крім того, напередодні Зеленський підтвердив проведення у Парижі двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що двосторонні зустрічі матимуть між собою всі лідери нормандського формату.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі досягнути не вдалося.