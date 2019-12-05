СКУ оголосив глобальну кампанію з підтримки України та припинення російської агресії

Світовий конґрес українців (СКУ) оголосив про початок глобальної кампанії з підтримки України та припинення російської агресії.

Про це йдеться в розміщеному на сайті СКУ Заклику до дії від імені президента СКУ Павла Грода.

"Напередодні визначального моменту в історії України та європейського континенту (запланованої на 9 грудня в Парижі зустрічі «нормандської четвірки» за участі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії – ред.) просимо українські громади в світі виступити як єдиний голос українського народу на захист територіальної цілісності та суверенітету України від російської агресії. Світовий конґрес українців (СКУ) оголошує глобальну кампанію підтримки України та припинення російської агресії", - йдеться в оприлюдненому на сайті Заклику до дії.

У рамках кампанії передбачено провести низку заходів за участі українців усього світу. Світовий конґрес українців звертається до українських організацій з проханням, зокрема, "терміново поширити позицію СКУ каналами ваших організацій та до медіа ваших країн (позиція опублікована на сайті СКУ); підписати та надіслати листи на адресу керівництва урядів ваших держав (шаблон до відома тут), розмістивши фото передачі листів на соціальних мережах, сайтах ваших організацій, позначивши СКУ тегом".

Також Світовий конґрес українців закликає "долучитися до мирних акцій #ПідтримайУкраїну та #СТОПросійськійагресії у вашому місті та поширити інформацію про них соціальними мережами, позначивши СКУ тегом» і приєднатися (за такої можливості) до акцій СКУ в Парижі 8 та 10 грудня або поширити інформацію про неї соціальними мережами".

Зазначається, що 8 грудня в центрі Парижа на площі Св.Михайла пройде акція української громади, яку очолить президент СКУ Павло Грод. У неділю, 10 грудня, відбудеться українське громадське віче СКУ в Парижі.

Світовий конґрес українців також закликає українців за кордоном організувати у місцях свого проживання мирні акції, флешмоби тощо на підтримку України та протидії російській агресії

Повідомляється, що "СКУ передає листи до Президента Зеленського, Канцлера Німеччини Меркель та Президента Франції Макрона з позицією СКУ (незабаром листи будуть опубліковані на сайті СКУ)".

У Світовому конґресі українців зазначили, що працюють з ключовими світовими мас-медіа для поширення своєї позиції, та нагадали її ключові тези.

По-перше, "повна деокупація Росією суверенної української території Криму та частини Донецької та Луганської областей".

По-друге, "повне виведення російських військ, найманців, зброї та матеріалів з української території".

По-третє, "повний контроль української сторони на українсько-російському кордоні".

По-четверте, "період нормалізації, який дозволить відновити демократичні інституції і створення умов для повернення переміщених з Донбасу осіб в їхні помешкання та початок відбудови".

По-п’яте, "жодних виборів на території частин Донецької та Луганської областей до повного виконання наведених вище умов".

По-шосте, "посилення та розширення міжнародних санкцій проти Росії до повної деокупації суверенної української території Криму та частини Донецької та Луганської областей".

По-сьоме, "жодних прямих переговорів з керівниками терористичних організацій, де-факто керованих Росією, так званих "ДНР" та "ЛНР".

По-восьме, "незворотність стратегічного курсу України, визначеного Конституцією, щодо європейської інтеграції та НАТО".

"Ми потребуємо вашої підтримки для підсилення голосу українського народу в світі", - зазначаеться в Заклику до дії. "Сила українського народу в нашій єдності. Я дякую кожному активному члену української громади та кожному другу України за підтримку в цей важливий час", - написав Павло Грод.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook