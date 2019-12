Стрічка "Ціна правди" відкрила Дні українського кіно в Лондоні

Дні українського кіно розпочалися у четвер у столиці Великої Британії.

Про це повідомляється на сторінці співорганізатора заходу - Українського інституту в Лондоні (Ukrainian Institute, London) у Facebook.

"У Лондоні стартували Дні українського кіно – результат багатьох місяців наполегливої роботи Українського інституту в Лондоні, Arthouse Traffic та ДержКіно України", - йдеться у дописі.

Як зазначається, українські кінодні відкрилися стрічкою про Голодомор в Україні "Ціна правди" (в англійській версії "Mr Jones") режисерки Аґнєшки Голланд. На урочистому відкритті з вітальним словом виступили, зокрема, директорка Українського інституту в Лондоні Марина Песенті та Радник-посланник Посольства України у Великій Британії Андрій Марченко.

Програмою фестивалю передбачені демонстрації стрічки "Mr Jones", драми "Додому" (Homeward, 6 грудня) Нарімана Алієва, фільму "Дике поле" (The Wild Fields, 7 грудня) Ярослава Лодигіна, ігрової стрічки Романа Бондарчука "Вулкан"(Volcano, 7 грудня) та фільму 1990 року Юрія Іллєнка "Лебедине озеро: зона" (Swan Lake: The Zone, 8 грудня).

Покази відбудуться у найвідоміших кінотеатрах Лондона - Cine Lumiere та Curzon.

Як повідомила у соцмережі директорка Українського інституту в Лондоні Марина Песенті, після показів заплановані обговорення стрічок за участі режисерів Ахтема Сеїтаблаєва, Ярослава Лодигіна та Романа Бондарчука.

Зазначається, що Дні українського кіно в Лондоні проводяться за підтримки Посольства України в Лондоні, інституту Institut Français du Royaume-Uni та за інформаційної підтримки громадської платформи Ukrainian Events in London, The British Ukrainian Society CEEL - Central and Eastern European London Review та The Calvert Journal.

В українському диппредставництві побажали фестивалю успіху і зростання. "Вітаємо фестиваль "Дні українського кіно в Лондоні", який проходить утретє. Бажаємо зростання та успіху в просуванні нової української кінематографії серед британської публіки", - йдеться у дописі на сторінці Посольства у Facebook.

Забронювати квитки на покази можна тут.

Фото: Embassy of Ukraine to the UK, Ukrainian Institute, London; Anna Lukanina; Marina Pesenti у Facebook