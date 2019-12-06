У Стамбулі під час богослужіння до Дня Святого Миколая молилися українською

У храмі Святого Миколая в Стамбулі відбулася Божественна Літургія з нагоди Дня Святого Миколая-чудотворця (за новоюліанським календарем), під час якої окремі молитви читалися українською мовою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чути молитви українською мовою – це дуже зворушливо та символічно. Ми вдячні Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за підтримку Православної церкви України у великих справах та у таких символічних моментах», - зазначив Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

Літургія до Дня Святого Миколая у Стамбулі / Фото: Генконсульство України в Стамбулі

Богослужіння пройшло за благословення та участю Вселенського Патріарха Варфоломія. Молитви українською читав священнослужитель Вселенського патріархату диякон Андрій (Яків Крончак).

На Літургії були присутні українські дипломати та представники громади.

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Як повідомлялося, 1 грудня в храмі святителя і чудотворця Миколая у Стамбулі вперше звершувалася Божественна Літургія українською мовою.