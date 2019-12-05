У Словаччині відбудеться різдвяна Служба Божа українською мовою

Посольство України в Словаччині запрошує українську громаду на урочисте богослужіння 6 січня 2020 року, яке відбудеться українською мовою.

Про це повідомляє пресслужба українського диппредставництва.

«Шановна громадо! 6 січня 2020 року (понеділок) о 10:00 у церкві Святої Розалії окрес Ламач м.Братислава відбудеться урочиста Служба Божа українською мовою (за адресою: Kaplnka Svätej Rozálie, ul. Rozálska, 841 03 Lamač, Bratislava)», - повідомляється в анонсі.

Зазначається, що Службу Божу відправить священник Української греко-католицької церкви.

«Будемо раді бачити усіх бажаючих», - запросили у Посольстві.

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Як повідомлялося раніше, у квітні цього року у церкві Святої Розалії в Братиславі вперше за останні десятиліття відбулося пасхальне богослужіння українською мовою для вірних УГКЦ, які проживають у столиці Словаччини та її околицях.

Святкова літургія українською відбулася, зокрема, за сприяння Посольства України в СР та підтримки Старости району Ламач міста Братислава Лукаша Баняцького.

Фото: TASR