Українців у Малайзії попереджають про лихоманку Денге

Посольство України в Малайзії попереджає громадян України про зростання випадків захворювання на лихоманку Денге в країні.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Малайзії.

«До уваги громадян, які планують здійснити поїздку до Малайзії або вже перебувають на території цієї країни! Міністерство охорони здоров’я Малайзії повідомляє про зростання випадків захворювань на лихоманку Денге. Цього року вже було зафіксовано близько 120 000 випадків, з них 162-летальні», - йдеться у повідомленні.

З огляду на ускладнення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення тропічних захворювань, що передаються через укуси комарів, у Посольстві рекомендують громадянам України, які планують здійснити поїздку до Малайзії або вже перебувають на території цієї країни, виявляти особливу обачність та уважність до стану здоров’я, дотримуватися профілактичних заходів.

Зокрема, необхідно користуватися репелентами, носити закритий одяг, перебувати у приміщеннях, обладнаних протимоскітними сітками та кондиціонерами, уникати подорожей до віддалених регіонів, а також планувати своє перебування таким чином, щоб у разі появи перших симптомів за мінімальний час отримати доступ до кваліфікованої медичної допомоги.

Докладнішу інформацію щодо превентивних заходів та територіальному розповсюдженню захворювання можна знайти тут.

У випадках загрози життю та здоров’ю громадян України у Посольстві рекомендують невідкладно звертатися на "гарячу лінію" Посольства України у Малайзії: +60167484123.

Фото: tsn.ua, пресслужба Посольства України в Малайзії