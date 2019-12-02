Американець довів через суд, що борщ – українська страва

Кілліан Деро Гоффман з Нью-Йорка, обурений надписом про «російський борщ» в одному з магазинів у США, через суд довів, що ця страва є українською.

Після цього власники магазину, серед яких, зокрема, росіянин, були змушені прибрати непрадиву інформацію з вітрини, повідомляє Експрес.

«У супермаркеті я побачив напис, що борщ — це російська страва. Страшенно обурився! Тож подав судовий позов про навмисне введення в оману споживачів. Я використав інформацію, підтверджену міжнародною агенцією (International ISBN Agency), де вказано, що борщ — страва українського походження. Цю агенцію дуже поважають у всьому світі, тож у судді не було підстав сумніватися. В результаті, буквально нещодавно, суд виніс рішення на мою користь. Борщ — це українська страва! А власники магазину були змушені прибрати неправдиву інформацію з вітрини», - розповів Кілліан.

37-річний Кілліан - американець бельгійського походження. Працює програмістом, помічником юриста, є власником віртуального мобільного провайдера. Українською розмовляє прекрасно.

"Моя прабабуся була українкою, а прадід — німцем. Він служив солдатом СС, але згодом перейшов на бік українських повстанців, бо ненавидів нацистів і більшовиків. У Другу світову війну прадідусь, щоб урятувати життя свїй дружині й доньці Алевтині, відправив їх в Україну, у Харківську область, у маленьке село Судиха. Прадід вивів українських солдатів з-під обстрілу дорогою, яку знали лише німці. Згодом його за це розстріляли. У пам’ять про моїх рідних я вирішив вивчати українську мову", - зазначив американець.

Він розповів, що вивчав солов’їну, відвідуючи Нью-Йоркську публічну бібліотеку, що відома як одна з найкращих книгозбірень у світі. Хлопець брав там спеціальну літературу, словники українською й потроху читав. "Перші фрази, які освоїв, — "Щиро дякую!" і "Ласкаво просимо до України!". Важко давалися дієприкметникові та дієприслівникові звороти. А от відмінки — легко! Практикую українську мову з близьким другом, який живе у Києві. Він допомагає мені правильно вимовляти українські слова, навчає граматики. Також вчить мене діалектів", - каже Кілліан.

Він розповідає, що загалом оволодіти українською йому вдалося приблизно за рік. "Тепер спілкуюся на рівні носія. Люблю читати книжки про історію України. Нещодавно мені порадили "Енеїду" Івана Котляревського, планую прочитати її", - каже Кілліан.

У 2010 році американець вже був в Україні, відвідав кожну область і зізнається, що мріє потрапити до України знову. "Це був гарний досвід. Сподіваюся його повторити", - зазначив Кілліан.

Фото: Укрінформ, expres.online