Український ансамбль "Громовиця" з Чикаго взяв участь у параді до Дня подяки

Український танцювальний ансамбль "Громовиця" з Чикаго взяв участь у традиційному параді до Дня подяки.

Про це йдеться у відеосюжеті Голосу Америки.

"Український ансамбль "Громовиця» взяв участь у традиційному параді до Дня подяки в США. Українські танці – невід’ємна частина чиказьких святкувань з 2004 року", - йдеться у повідомленні.

"Громовиця" - танцювальний колектив з-понад 40 танцюристів. Історі ансамблю налічує понад 30 років, як відзначені "унікальною хоерографією, різноманяттям стилів, талановитим виконанням" та «піднесенням українського танцю на нові висоти", - йдеться на сторінці колективу в Facebook.

Як відомо, День подяки відзначається у США в останній четвер листопада і відкриває святковий сезон, що триває до Нового року. У цей день люди дякують Богові, родині, друзям за добробут і прихильне ставлення. Головними складовими Дня подяки є благочинні справи – людина має зробити хоч якусь пожертву на користь знедолених.

Увечері родини збираються на святкову вечерю. Традиційні страви - індичка під журавлиновим соусом та гарбузовий пиріг. Наступного дня, у "чорну п’ятницю", в крамницях починається святковий розпродаж.

Фото: Hromovytsia Ukrainian Dance Ensemble of Chicago

Відео: Голос Америки