Українська церква в Данії сприяла гуртуванню місцевих українців – настоятель о.Василь

Українська церква в Данії стала місцем гуртування українців, що проживають у королівстві, та сприяла виникненню й реалізації різних громадських ініціатив.

Про роль Української церкви та її очільника о.Василя Тиховича в житті українців Данії та про діяльність місцевої української громади розповідається у відеосюжеті з проекту МЗС України "Багато справ ще у моєї долі", присвяченому відомим українцям діаспори всього світу і розміщеному на сторінці Управління закордонного українства МЗС України у Facebook.

"Українську церкву в Данії очолює священник УГКЦ отець Василь Тихович родом з Тернопільщини. У 2007 році він став першим постійним українським священником у Данії. До цього більше 50 років українська церква тут не працювала", - йдеться у відео.

О.Василь розповідає, що у храмі проводить богослужіння українська громада, а поруч є парафіяльний зал, де українці мають можливість поспілкуватись, організувати різні заходи. Священник каже, що на момент початку його служіння там не було жодної суто української організації – тільки дансько-українське товариство.

З 2007 року церква стала місцем гуртування місцевих українців. «Люди почали збиратися в храмі, пізнавати один одного, довіряти один одному, і, відповідно, ділитися ідеями. Навколо цього ми почали формувати різні громадські організації. Таким чином і створилася тут, в Копенгагені, перша суто українська організація «Ластівка», а у другій громаді, також церковній, у місті Вайле виник клуб «Україна», які у подальшому почали розвиватися. Отже, церква була першим місцем, де збиралися й гуртувалися українці», - розповів о.Василь.

За його словами, у Данії наразі проживає приблизно 14 тис. українців, які розпорошені по всій території країни. Зараз в королівстві є три громади, де священник проводить богослужіння: в першу чергу, це громада Пресвятої Родини (Копенгаген), громада Пресвятої Трійці в місті Вайле (за 240 км від Копенгагена) і третя громада за 450 км від данської столиці.

Отець Василь розповідає, що в 2006 році було зареєстровано першу дитину, яка хрестилася у цьому храмі чи в місцевій українській громаді. На сьогодні в спеціальну книгу хрещень при храмі вписані 233 дитини.

За роки служби о.Василь провів численні свята, допомагав благодійним організаціям і навіть знімався для місцевих новин – розповідав данцям, чому українці святкують Різдво у січні і які у нас традиції на Великдень.

Священник розповідає, що окрім свят, пов’язаних із церковним календарем (Різдво, Пасха тощо), у громаді проводяться святкові заходи, присвячені різним українським традиціям.

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Одним з найважливіших досягнень української громади в Данії о.Василь назвав збереження пам’ятника та могили відомого українського діяча, доктора філософії, професора Копенгагенського університету Григорія Маланчука.

«У 2018 році закінчувався термін дії оренди землі, і була загроза втрати цього поховання. Тоді у співпраці з Посольством України у рамках фінансової програми співпраці з українцями, які проживають за кордоном, наша громада відновила пам’ятник і подовжила оренду землі. Це важлива справа, адже українці мають ще щось, чим можуть гордитися. Бо якщо б ми втратили оце поховання, ми б втратили також і частинку своєї історії», - розповів український священник.

Українцям за кордоном, де б вони не були, о.Василь побажав пам’ятати про Україну і робити невеличкі кроки, спрямовані на те, щоб зберегти свою культуру, традиції або в якійсь спосіб допомогти Україні. «Це наше завдання – пам’ятати, хто ми і звідки, і кожен у міру своєї можливості має щось зробити для того, щоб розвинути, зберегти чи покращити життя в країні, яка має горду назву – Україна», - зауважив настоятель української церкви в Данії.

Фото: Українське Душпастирство в Данії - УГКЦ у Facebook

Відео: Управління закордонного українства МЗС України