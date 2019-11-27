Олена Зеленська відвідала в Таллінні українську школу

Дружина Президента України Олена Зеленська відвідала у столиці Естонії українську недільну школу "Надія".

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

"Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Естонської Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала українську недільну школу "Надія"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця українська школа функціонує в Таллінні понад 20 років. Там українські діти, які живуть в Естонії, мають змогу вивчати українську мову, історію, займатися народною музикою та живописом.

На заняттях використовують методики та програми, розроблені в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зокрема.

Президент Асоціації українських організацій Естонії Володимир Паламар, під егідою якої працює "Надія", зауважив, що завдяки промоції української мови, культури та історії зберігається українська ідентичність дітей.

Навчання триває від 1 до 12 років і є безкоштовним. Як розповіли першій леді педагоги, студенти також відвідують Україну та відпочивають у літніх таборах, організованих по всій країні.

"Місію "Надії" важко переоцінити — нагадувати про коріння. Тут все наповнене любов'ю до рідного. Це відчувається", - зазначила Олена Зеленська у розмові з викладачами й студентами.

Окрім візиту до недільної школи, перша леді разом із Президентом України взяла участь у церемонії покладання квітів до Монумента перемоги у Війні за незалежність й зустрілася з представниками української громади Естонії, зазначили в пресслужбі.

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Як повідомлялося, у вівторок, 26 листопада, Президент України відвідав з офіційним візитом Естонську Республіку. У середу, 27 листопада, Зеленський перебуватиме у Литві.

Фото: president.gov.ua