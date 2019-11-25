Українці в Японії вимагають відкликати медалі, якими нагородили каратистів з «ДНР» у Токіо

Українська громада Японії «Краяни» вимагає відкликати медалі, якими були нагороджені представники так званої «ДНР» на змаганнях з карате KWF World Conference & World Cup у Токіо.

Відповідна вимога міститься у листі від імені «Краян» організаторам зазначених змагань - асоціації Karatenomichi World Federation (KWF). Лист японскою і його переклад англійською та українською розміщені на сторінці асоціації у Facebook.

"Для виправлення шкоди, нанесеної незаконними та безвідповідальними діями згаданих учасників змагань, ми вимагаємо від KWF відкликати та анулювати будь-які медалі, якими були нагороджені учасники від так званої "ДНР". Ми також вимагаємо, щоб вищезгаданим учасникам була заборонена участь в майбутніх змаганнях. Ми сподіваємося, що наше занепокоєння буде почуте задля захисту України, а також задля захисту образу Японії та духу карате", - йдеться у листі.

Як зазначається, українській громаді стало відомо, що під час змагань, організованих KWF 7-10 листопада 2019 року, учасники, які представляли себе як "Donets People" із так званої "ДНР", фотографувалися з прапором так званої "Донецької Народної Республіки".

"Публічне представництво терористичної організації та фотографування з символікою терористичних організацій неприпустимо. Ми засуджуємо подібні дії учасників змагань. Подібні дії не тільки підривають незалежність та територіальну цілісність України, але й наносять шкоду політичному образу Японії та роботі Міністерства закордонних справ Японії. Прикро бачити, як японський національний спорт карате використовується російською пропагандою та дезінформацією, направленою проти України та Японії", - зазначається в листі.

У ньому нагадується, що "Україна вже шостий рік знаходиться у стані непроголошеної війни з Російською Федерацією", яка анексувала Кримський півостров та "окупує частину територій України в Донецькій та Луганській областях, фінансувала і продовжує фінансувати та відправляти регулярні частини своєї армії воювати проти незалежної Української держави, а також регулярно фінансує терористичні організації, які називають себе "Донецькою Народною Республікою (ДНР)” та "Луганською Народною Республікою (ЛНР)".

"Ці так звані “республіки” не визнаються міжнародним співтовариством, і такою ж є офіційна позиція уряду Японії", - наголошується у листі.

Раніше, 20 листопада, від імені української громади Японії "Краяни" Міністерству закордонних справ Японії також було відправлено листа, в якому "Краяни" засудили "участь терористичної організації "ДНР" у замаганнях із карате".

В листі, японський текст якого разом із українським та англійським перекладами наведено у соцмережі, міститься прохання від імені української громади Японії розібратися з цим інцидентом, аби унікнути подібних помилок у майбутньому, і заборонити в’їзд в Японію зазначеним учасникам змагань від так званих "ДНР".

"Ми засуджуємо дії учасників змагань із терористичної організації “ДНР”. Їх вчинок вважаємо неприпустимим, а отримання для участі в змаганнях віз дискредитує роботу Міністерства закордонних справ Японії. За цю провокацію просимо заборонити в майбутньому вищезгаданим особам в’їзд в Японію. Це особливо важливо в ході підготовки до Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Надзвичайно важливо не припуститися подібної ж помилки при плануванні всесвітніх спортивних ігор. Від імені української громади Японії просимо вас розібратися з інцидентом щоб запобігти повторення подібних прикрих помилок у майбутньому", - йдеться у листі.

У ньому також нагадується, що "так звані "Донецька Народна Республіка (ДНР)" та "Луганська Народна Республіка (ЛНР)" не визнані у цілому світі й також не визнані урядом Японії", а "українським законодавством ці так звані “республіки” визнаються терористичними організаціями".

Посольство України в Японії, у свою чергу, теж відреагувало на ситуацію. У коментарі диппредставництва, розміщеному на офіційній сторінці у Facebook від 14 листопада, повідомляється, що як тільки 12 листопада в інформаційному просторі з’явились повідомлення про участь у "9-му кубку світу з карате", проведеному "Всесвітньою федерацією каратеноміті", "представників" так званої "ДНР", Посольство "вжило заходів з метою з’ясування достовірності відповідного факту".

"Під час розмови з представником секретаріату цієї організації ("Всесвітньої федерації каратеноміті" - ред.) останнім було підтверджено факт запрошення для участі у зазначеному турнірі спортивної команди, тренувальний клуб якої розташований на території тимчасово окупованої частини Донецької області України. У рамках заходів дипломатичного реагування Посольство України привернуло увагу МЗС Японії до зазначеного факту та передало японській стороні ноту з викладенням відповідної офіційної позиції української сторони. Посольство України наразі продовжує вживати заходів щодо з’ясування усіх обставин цієї події", - йдеться у коментарі.

Як зазначається, "Посольство України вважає за необхідне наголосити на тому, що з самого початку російської військової агресії проти України позиція Японії щодо безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави є послідовною та незмінною, і тому оприлюднені деякими ЗМІ спекуляції щодо можливої зміни цієї позиції японського уряду не мають жодних підстав".

У примітці до коментаря зазначається, що "Всесвітня федерація каратеноміті" є приватною організацією, її напрямок карате є маловідомим як в Японії, так і загалом у світі.

Фото: 24.kz