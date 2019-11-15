Українець з Австралії перебрався до Львова й учителює в рамках волонтерської програми

Кристофер Люлька – етнічний українець з Австралії, який бере участь у волонтерських програмах в Україні.

У рамках однієї з них хлопець навчає маленьких українців у Львові англійської, повідомляє Посольство України в Австралії у Facebook.

«Завжди дуже радіємо, коли молоді австралійські українці долучаються до волонтерських програм на своїй історичній батьківщині. Дякуємо Кристоферу Люльці - дуже обдарованому випускникові української школи Сіднея, досягнення якого не раз відзначало посольство, за його внесок у навчання українських діток англійської», - йдеться у дописі.

Посольство також розмістило відео, в якому Кристофер розповідає про себе і про те, чому взявся навчати дітей в Україні.

«Оскільки вся моя сім’я з України, я вирішив вивчати українську мову, а найкращий спосіб її вивчити – приїхати в Україну. Я вирішив навчати дітей, тому що мені подобається перебувати серед них. Вони веселі, сповнені енергії, і я теж такий. Мені подобаються діти», - каже хлопець.

Його уроки починаються з невеликого вступу до теми. Далі Кристофер з учнями обговорюють основні терміни, які вивчатимуть на уроці, обговорюють додаткові питання, а далі діти працюють у робочих зошитах, виконують самостійні завдання.

У соцмережі на сторінці школи ThinkGlobal Lviv, де працював Кристофер, теж є розповідь про нього. Хлопець народився і виріс у Сіднеї у родині Леоніда і Софії Люльок.

«Я відчував себе українцем, оскільки мої пращури емігрували з України і я виріс серед української діаспори в Сіднеї. У дитинстві я відвідував українську школу, навчався українському танцю, ходив до української церкви та досі є членом Пласту в Сіднеї», - розповідає Кристофер.

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Хлопець є випускником Української Центральної школи імені княгині Ольги м.Сідней та нащадком українців з Прилук і Галичини, які емігрували до Австралії під час Другої світової війни.

Перебратися до Львова Кристофер вирішив для того, аби покращити свої мовні навички. З січня 2019 року хлопець живе в Україні, працює як вчитель англійської та планує залишитися тут на найближчі роки.

Фото: Christopher Lulka у Facebook

Відео: ThinkGlobal Lviv приватна школа у Facebook