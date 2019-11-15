Кремлівський пропагандист в Італії програв суд проукраїнському активісту

Італійський журналіст, письменник і колишній євродепутат Джульєтто К'єза програв суд проукраїнському активісту, редактору італійської сторінки сайту "Стоп Фейк" Мауро Воерціо.

Про таке рішення суду, винесене 13 листопада, повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook.

"13 листопада головний пропагандист Кремля в Італії, журналіст "Спутніка" і колишній євродепутат Джульєтто К'єза програв судовий позов редактору італійської сторінки сайту "Стоп Фейк" та відомому проукраїнському активісту Мауро Воерціо", - йдеться у дописі.

Як зазначив Городецький, "Воерціо подав до суду на кремлівського посіпаку за те, що він назвав його "фашистом" за його підтримку України, і вимагав покарати К'єзу за образу честі і гідності та відшкодувати завдану моральну та матеріальну шкоду".

На першому судовому засіданні, яке відбулося в Римі, К'єза визнав свою вину і пішов на угоду з слідством, щоб уникнути більш суворого покарання.

Городецький нагадав, що, "на жаль, під час Майдану відомий телеведучий Савік Шустер запрошував цього махрового прислужника Кремля на свої ефіри, представляючи відомим італійським журналістом".

Гороецький привітав Мауро Воерціо з перемогою і назвав це "також перемогою всіх демократичних антипутінських сил".

Джульєтто К'єза

У свою чергу, Мауро Воерціо розмістив у четвер на італійській сторінці сайту "Стоп Фейк" (StopFake) публікацію під назвою "Giulietto Chiesa condannato per diffamazione aggravata" про засудження К'єзи за наклеп.

Активіст на своєму прикладі розповів, як дезінформація може вплинути на будь-якого громадянина і обумовити його життя. "Хто несе відповідальність за інформування, має в руках дуже потужну зброю, може зруйнувати життя інших людей, часто безкарно, і використовувати своє становище для надання корисних послуг іншим", - написав Воерціо.

"Спутнік" (Sputnik - ред.) часто звинувачували у тому, що воно публікувало багато дезінформацій, і Джульєтто К'єза є відомим автором у Sputnik Italia. Зараз є юридична правда, принаймні, було показано, що один із журналістів Sputnik використовує дезінформацію як зброю", - зазначив Воерціо.

Окрім особистого задоволення результатами судового розгляду, редактор італійської сторінки сайту StopFake також підкреслив, "що в Італії є ще достатньо можливостей для маневру щодо Росії, наприклад, для захисту прав людини, навіть з усіма труднощами", повідомивши, що після 30 місяців відстоювання своїх інтересів у суді таки зміг довести помилковість висунутих проти нього звинувачень.

Воерціо також нагадав, що, попри різноманітність поглядів, головним обов'язком журналіста є інформування, а не дезінформування. "Ми можемо бути на двох різних фронтах (і, дякуючи Богу, в демократії так завжди буває), але якщо ми вирішили повідомити громадян, ми не можемо деформувати реальність на свій смак або на вподобання когось іншого", - зазначив активіст.

Як відомо, Sputnik — орієнтоване на зарубіжну аудиторію російське новинне агентство, засноване міжнародним інфрмаційним агентством «Россия сегодня». Головний офіс - у Москві. Головним редактором є Маргарита Симоньян. Sputnik має регіональні представництва і бюро в різних країнах. Sputnik Italia - італомовна версія агентства Sputnik.

Ряд західних політиків і ЗМІ нерідко звинувачували агентство у необ'єктивному поданні інформації та упередженості під час висвітлення подій.

Фото: Укрінформ, stopfake.org