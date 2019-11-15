У Тбілісі утретє пройшов конкурс читців української поезії

Конкурс читців української поезії, присвячений Дню української писемності та мови, утретє відбувся в Тбілісі у четвер.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Грузії.

«У конкурсі в трьох вікових категоріях змагалися діти та підлітки міст Тбілісі та Мцхета, які вивчають українську мову в Грузії. Декламувалися поезії про українську мову та на патріотичну тематику про Україну. Під час конкурсу лунала й українська пісня», - йдеться у повідомленні.

З власною поезією про українську мову на заході виступив поет В.Гречаненко.

Конкурс було проведено Міжнародним українським культурно-освітнім центром ім. Тараса Шевченка на чолі з Ліною Татарашвілі.

Учасникам і переможцям конкурсу вручили дипломи й грамоти, а також подарунки.

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Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში у Facebook