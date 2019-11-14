Українська капела бандуристів Північної Америки дала Столітній концерт у Торонто

Українська капела бандуристів Північної Америки ім.Т.Шевченка (УКБімТШ) виступила днями з ювілейним концертом у Торонто у рамках відзначення 100-річчя існування колективу.

Про це йдеться на сторінці УКБімТШ у Facebook.

"Слухачі з Торонто і околиць мали нагоду почути і побачити наш ювілейний Столітній концерт (Centennial Concert Program), заключний цього року, котрий відбувся у Royal Conservatory, Koerner Hall", - повідомляється у дописі.

Напередодні концерту колектив УКБімТШ відвідав учнів Рідної школи UNF Toronto West при католицькій середній школі Св.Йосафата й дав там невеличкий концерт.

Українська капела бандуристів також 10 листопада взяла участь у заходах з нагоди відзначенні Дня Пам'яті, що відбулися в українсько-канадському меморіальному парку Ukrainian Canadian Memorial Park у Торонто.

Як повідомляється у соцмережі, Українська капела бандуристів Північної Америки ім.Т.Шевченка виступила зі Столітнім концертом в Торонто під керівництвом художнього директора і диригента Олега Махлая.

Зазначається, що концертний сезон 2018-2019 рр. став відзначенням столітнього ювілею заснування Української капели бандуристів Північної Америки ім.Т.Шевченка. Представлена у Торонто концертна програма демонструвалася у рамках історичного туру капели Україною у жовтні 2018 року, а також під час туру UBC Північною Америкою у 2019 році.

Як відомо, Українська капела бандуристів була заснована у Києві у 1918 році Василем Ємцем і носила назву Кобзарський хор (Kobzar Choir). На початку Другої світової війни капелу було розформовано радянською владою, і тільки у 1941 році вона частково відновилася у Киеві. У 1949 році ансамбль емігрував до США, де продовжив свою місію – знайомити світ з бандурою.

Українська капела бандуристів дала понад 600 концертів у країнах Північної Америки, Австралії, Європи (у тому числі Україні), виступала на всесвітньо відомих сценах, як-то Карнеґі-Хол, Собор Паризької Богоматері, Національна опера України, Мессі-Хол тощо.

Сьогодні члени капели живуть по всій Північній Америці, зокрема, у Каліфорнії, Неваді, Іллінойсі, Мічигані, Огайо, Пенсильванії, Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуті, Вірджинії, а понад 40% членів ансамблю мешкають у канадських провінціях Альберта, Манітоба та Онтаріо.

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Сучасна бандура має від 20 до 65 струн і звучанням нагадує фортепіано. На ній можна грати складні твори – сонати і концерти, але історично бандура використовувалась як акомпанемент для співу. Українська капела бандуристів продовжує цю традицію, поєднуючи дві великі любові українців: мистецтво гри на бандурі із хоровим співом.

У 1992 році УКБімТШ було присвоєне звання лауреата Національної державної премії України імені Тараса Шевченка за популяризацію української музичної спадщини.

Фото: usubc.org, Ridna Shkola UNF Toronto West, Ukrainian Bandurist Chorus у Facebook

Відео: Ukrainian Bandurist Chorus