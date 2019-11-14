ІІІ Український фестиваль у ПАР став святом культури й мистецтва

Третій Український фестиваль, що відбувся днями у місті Стелленбош (ПАР), став справжнім святом української музики, танцю, мистецтва й кухні.

Про це повідомляється на сторінці організатора заходу - Української Асоціації в ПАР у Facebook.

«У нас був різноманітний мікс музики: фольклорні пісні від ансамблю «Дивина» з Донецької області, Петро Сказків з національним музичним інструментом - цимбалами, Надія Приймак (бандура), українсько-африканська музична група. Також були танці, поетичні читання за участі учнів Української недільної школи, майстер-класи з петриківського розпису від художниці Тетяни Гурн, з виготовлення українських ляльок та кулінарної майстерності», - йдеться у дописі.

Гостям фестивалю продемонстрували також наукове шоу від Катерини Кошкідко. Для найменших відвідувачів організували розваги та цікаві заняття.

На облаштованому під час заходу ярмарку можна було придбати традиційні вироби народних майстрів та відвідати куточки зі смачної українською їжею: борщем, варениками, голубцями та тортами від української пекарні Ukrainian Bakery (м.Странд, ПАР).

Як зазначається, український фестиваль був «святом на будь-який смак та будь-який вік», а гості заходу із задоволенням поринали в українську культуру.

В Українській Асоціації в ПАР подякували партнерам фестивалю – Посольству України в ПАР та місцевому виноробному господарству Knorhoek Wine Farm (м.Стелленбош), численним представникам української громади та усім іншим, хто зробив свій внесок в організацію та проведення свята.

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Фото: Ukrainians of South Africa Українська Асоціація в ПАР у Facebook