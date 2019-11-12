В МЗС обговорили питання розширення прав для осіб зі статусом закордонного українця
Укрінформ
43-тє засідання Національної комісії з питань закордонних українців відбулося у вівторок під головуванням заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара.
Про це йдеться на сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook.
«У ході засідання учасники обговорили питання розширення прав для осіб, які набули статусу закордонного українця, що має сприяти їх активній участі у діяльності світового українства», - йдеться у повідомленні.
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine у Facebook