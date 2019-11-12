У Швеції відзначили лауреатів ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка

Посольство України в Швеції вручило грамоти місцевим українцям - лауреатам ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Г.Шевченка.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

"У День української писемності та мови, у день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця Тимчасовий повірений у справах України у Королівстві Швеція Олена Полуніна вручила грамоти Міністерства освіти України та Посольства України у Королівстві Швеція лауреатам ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Г.Шевченка", - йдеться у дописі.

Як повідомляється, учениці Української недільної школи м.Стокгольм Софія Савчук, Ярина Пришлівська, Соломія Трускавецька, Яна Височанська під проводом керівниці школи, переможниці IV Міжнародного конкурсу “Найкращий учитель української мови за кордоном у 2017-2018 навчальному році” у номінації “Учитель початкової школи” Наталі Войтюк взяли участь у міжнародному конкурсі, один з етапів якого проходив у шведській столиці.

Олена Полуніна висловила вдячність ученицям та вихователям за інтерес до творчості Великого Кобзаря, літературному висвітленні його ролі в розбудові України, її державності та самостійності.

Фото: news.donnu.edu.ua, Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції у Facebook