В українців Кушадаси з’явилася власна бібліотека

В Українській культурній спілці Кушадаси створили бібліотеку, яка пропонує художню й навчальну літературу українською мовою.

Про це йдеться на сторінці спілки у Facebook.

«Чудова новина! Тепер в Українській культурній спілці Кушадаси є власна українська бібліотека!Багато книг для дітей та дорослих, цікава та пізнавальна література для навчання в суботній школі, є українська та зарубіжна класика. Тепер все це можна читати українською мовою у нас!», - йдеться у дописі.

В Українській громаді Кушадаси висловили щиру подяку Посольству України в Турецькій Республіці за підтримку в придбанні цих книг, голові спілки Світлані Потапенко-Йилдирим (Svitlana Potapenko-Yildirim) за доставку цих книг до Туреччини, заступнику голови спілки зі зв'язків із громадскістю Олені Бургач (Olena Burgac), спонсору й постійному помічнику Алі Йилдирим (Ali Yildirim).

Слова вдячності у спілці передали також дитячому колективу школи Özel Ü.Naci Akdoğan Koleji та їх вчителю Melih Taşer, «які, повертаючись з фестивалю з Черкас, взяли до свого багажу більше 60 кг наших книг та перевезли цей безцінний багаж».

У новоствореній бібліотеці, зокрема, є дитячі казки, вірші, навчальні посібники, література з історії, мистецтва, народознавства, енциклопедичні видання, твори класиків української та зарубіжної літератури тощо.

Адреса офісу спілки: Cumhuriet Mah., Rıfat arın sokak, Yazıcı oficce, kat:2, No:9, Kuşadası. Телефон: +9054 147 126 40. З усіх питань можна писати в особисті повідомлення на сторінку спілки у Facebook.

Фото: Українська культурна спілка Кушадаси \ Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği у Facebook