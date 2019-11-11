У Кракові відкриють пам’ятник Анні Київській

Пам’ятник Анні Ярославні, княгині Київської Русі, доньці Ярослава Мудрого і королеві Франції (1051—1060 рр.), відкриють 19 листпада у польському Кракові.

До участі у заході запрошують українську громаду, повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Кракові.

«Шановна Українська громадо! Повідомляємо, що 18-20 листопада цього року в місті Кракові перебуватиме офіційна делегація з міста Києва на чолі з заступником міського голови Валентином Мондриївським. Головною метою візиту є урочисте відкриття у дворі Палацу Вєлькопольскіх – представництва Краківської влади – пам’ятника Анні Київській – українській княгині, доньці Ярослава Мудрого, вихованці Польської Королеви Марії Добронеги і майбутньої королеви Франції», - йдеться у повідомленні.

Скульптура, яку створив митець Костянтин Скрутицький, була подарована спільноті Кракова Громадською Організацією «Чотири Королеви» і Київською міською державною адміністрацією під час минулорічних Днів Києва в Кракові.

Як зазначається, встановлення пам’ятника у дворі краківського магістрату стане завершальною подією серії проєктів, основною метою яких був розвиток краківсько-київської партнерства та добросусідських відносин.

«З огляду на зазначене та на прохання міської влади міста, Генеральне консульство України в Кракові має за честь запросити Українську громаду взяти участь в згаданій урочистості, що відбудеться у вівторок 19 листопада цього року о 14:00 у внутрішньому дворі Палацу Вєлькопольскіх за адресою: pl.Wszystkich Swiętych 3-4», - йдеться у повідомленні.

Фото: Генконсульство України в Кракові-Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie у Facebook