У Ризі пройшов літературно-мистецький вечір “Айвазовський та Україна”

У художньому музеї “Ризька Біржа”, де триває виставка картин видатного мариніста Івана Айвазовського, минулого вікенду пройшов мистецький вечір “Айвазовський та Україна”.

Захід був підготовлений українськими діаспорними організаціями Риги за підтримки Посольства України в Латвії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На мультимедійному вечорі «Айвазовський та Україна. На степових просторах» розказали про творчість та життя видатного художника-мариніста під час його перебування у Львові, Харкові, Одесі та Криму, про тісні зв’язки з українською культурою та її видатними діячами.

Зокрема, були інсценізовані моменти його дружнього спілкування з Миколою Гоголем. Перед глядачами також ніби ожила картина Айвазовського “Українське весілля”. А на завершення постановочної частини вечора відбувся показ автентичних українських народних костюмів (переважно жіночих) з колекції Марії Семенової.

Упродовж всього вечора звучала жива українська та класична музика (електроорган, віолончель, скрипка) у виконанні учнів Текавської музичної школи. Під час неофіційної частини вечора гості та учасники спілкувалися за частуванням, основою якого були страви української національної кухні.

Наприкінці вечора перед присутніми виступив Посол України в Латвії Олександр Міщенко. Він підкреслив, що в Україні шанують і зберігають творчість Айвазовського. Міщенко нагадав, що наразі, на жаль, доступ до значної частини картин видатного мариніста значно ускладнений, оскільки вони знаходяться на тимчасово окупованій Росією території Криму, але прийде час відновлення територіальної цілісності України, коли цей творчий спадок митця знову буде досяжний для ознайомлення самого широкого загалу.

На заході були присутні представники мистецьких кіл, латвійської та української громадськості, ЗМІ, а також почесний гість заходу - мер Риги Олег Буров з дружиною.

Мистецький вечір було організовано за підтримки Посольства України в Латвії та адміністрації Художнього музею «Ризька Біржа». Відповідальним координатором проєкту став Центр культури Латвія-Україна/Latvija-Ukraina під керівництвом Володимира Іваницького та Наталі Шилової. Режисеркою театральної частини заходу виступила художня керівниця Українського народного театру в Ризі Марія Семенова, продюсеркою - Оксана Січко. В ролях були задіяні артисти театру.

Читайте також: На виставці в Японії покажуть український традиційний одяг

Як повідомляв Укрінформ, виставка «Метафізика світла. Творчість Івана Айвазовського (1817-1900)» триватиме до 5 січня 2020 року у великій залі художньому музеї “Ризька Біржа”. З 23 робіт класика 10 картин надано Одеським художнім музеєм.

Фото: Олег Кудрін