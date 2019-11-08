У Ризі розкажуть про “Айвазовського й Україну” та “Тіло пропаганди”

Літературно-мистецький вечір “Айвазовський і Україна” та творча зустріч з авторами виставки українських фотохудожників “Тіло пропаганди” пройдуть у п’ятницю ввечері в Ризі.

Заходи відбудуться в музеї “Ризька Біржа” та Латвійському музеї фотографії відповідно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Літературно-мистецький вечір “Айвазовський і Україна” розпочнеться о 18:00 та пройде в інтер’єрах виставки «Метафізика світла. Творчість Івана Айвазовського (1817-1900)», яка вже місяць триває в латвійському художньому музеї “Ризька Біржа”.

На вечорі розкажуть про вплив України на життя й творчість Івана Айвазовського, які були тісно пов’язані з українськими природою, традиціями, музикою: художник вмів грати на скрипці, іноді виконував українські та кримськотатарські мелодії. Окрім проживання в Криму у Феодосії, Айвазовський часто бував в Одесі й протягом року мешкав у Харкові. Він дружив з Миколою Гоголем і мав знайомство з Тарасом Шевченком. Все це відзеркалилося у творчості митця. Захід організований низкою українських діаспорних організацій Риги за підтримки Посольства України в Латвії.

Паралельно в Латвійському музеї фотографії відбудеться творча зустріч з куратором виставки українських фотохудожників “Тіло пропаганди”, керівником Міжнародного фестивалю Odesa Photo Days Катериною Радченко та одним з авторів представлених в рамках експозиції робіт.

Катерина Радченко докладніше розкриє тему виставки “Тіло пропаганди” в контексті сучасного стану розвитку української фотографії. А ужгородський фотохудожник Михайло Палінчак розповість про свою фотосерію, представлену в історико-політичній частині експозиції. На цей захід приїхали українці творчих професій, які мешкають в сусідній Естонії.

Виставка «Метафізика світла. Творчість Івана Айвазовського (1817-1900)» триватиме до 5 січня 2020 року в художньому музеї “Ризька Біржа”. З 23 робіт класика 10 картин надано Одеським художнім музеєм.

Фотовиставка “Тіло пропаганди” зібрана Катериною Радченко з робіт шести українських фотографів: Сергія Мельниченка (Миколаїв), Саші Курмаза (Київ), Романа Пятковки (Харків), Михайла Палінчака (Ужгород), Міли Тешаєвої (Київ-Берлін), Валерія Мілосердова (Київ). Експозиія триватиме в Латвійському музеї фотографії до 12 грудня 2019 року.

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Фото: Олег Кудрін, Google.Maps