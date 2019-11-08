У Торонто проходить виставка робіт українських митців Канади

Виставка "Барви осені" членів Української спілки образотворчих мистців Канади триває в Торонто в галерії KUMF Gallery.

Про це повідомляється на сторінці спілки (Ukrainian Association of Visual Artists of Canada) у Facebook.

У рамках виставки представлена колекція нових творів членів Української спілки образотворчих мистців Канади. До уваги відвідувачів заходу пропонуються живопис, скульптура та інші витвори мистецтва.

Свої роботи презентують, зокрема, Олег Лисюк, Христина Кудрик, Віра Юрчук, Богдан Головацький, Петро Шостак, Роман Зузук, Ігор Поліщук, Наталія Валенюк, Роксоляна Підгайна-Бенуа, Ірина Петрик, Олександр Гутиря, Олег Савіцький, Анастасія Чевікос, Станіслав Хоменко, Олена Міщенко, Наталія Мачкур, Андрій Синитар, Іван Лазірко, Марія Стиранка, Павло Лопата, Людмила Барміна, Наталія Шелокова, Данило Глинчак, Марія Антонів, Ірина Сірко.

Виставка триватиме до 22 листопада.

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