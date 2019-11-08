В Єревані відбувся концерт українських творчих колективів Вірменії

Концертом творчих колективів української громади Вірменії відзначили в Єревані День української писемності та мови.

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Вірменія у Facebook.

«В Єревані до Дня української писемності та мови відбувся концерт творчих колективів української громади Вірменії, участь в якому взяли Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Вірменія Денис Автономов, представники апарату Уряду Вірменії, співробітники Посольства України у Вірменії та члени їхніх родин, акредитовані у Вірменії дипломати, члени української громади Вірменії та інші гості», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час заходу Денис Автономов вручив подяки та подарунки слухачам української недільної школи, які взяли участь у конкурсі малюнків до Дня українського козацтва, а також керівнику недільної школи А.Оганесян та голові Федерації українців Вірменії «Україна» А.Арутюнян.

Творчі колективи української громади Єревана, Севана та Ванадзора під час концерту виконали українські народні та сучасні пісні, хореографічні композиції.

Слухачі недільної школи продекламували вірші видатних українських поетів.

Фото: Посольство України в Республіці Вірменія у Facebook