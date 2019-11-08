В Єревані відбувся концерт українських творчих колективів Вірменії
Про це повідомляє Посольство України в Республіці Вірменія у Facebook.
«В Єревані до Дня української писемності та мови відбувся концерт творчих колективів української громади Вірменії, участь в якому взяли Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Вірменія Денис Автономов, представники апарату Уряду Вірменії, співробітники Посольства України у Вірменії та члени їхніх родин, акредитовані у Вірменії дипломати, члени української громади Вірменії та інші гості», - йдеться у повідомленні.
Творчі колективи української громади Єревана, Севана та Ванадзора під час концерту виконали українські народні та сучасні пісні, хореографічні композиції.
Слухачі недільної школи продекламували вірші видатних українських поетів.
Фото: Посольство України в Республіці Вірменія у Facebook