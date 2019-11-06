Пристайко зустрівся з українською громадою Швеції

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у рамках робочого візиту до Стокгольма зустрівся з представниками української громади в Швеції.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Швеції у Facebook.

«Серед учасників зустрічі – ветеран української громади, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня Марія Хасан, керівник української недільної школи у Стокгольмі Наталя Войтюк, Українського Альянсу в Швеції Тетяна Реп, Української громади Ярослав Каспрів, представник Української молоді Швеції Каріна Широких, керівник громадської організації «Шведські козаки» Олександр Еріксон, представники релігійних конфесій – отець Андрій, ректор Української греко-католицької церкви та представник Української православної церкви Ігор Аврам, а також активні українці, які небайдужі до життя в Україні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході зустрічі українська громада поділилася з Пристайком досвідом роботи з підтримання української мови та самобутності в Швеції. Українці також розповіли міністру про роботу з реалізації конкретних проєктів у рамках бюджетних програм з підтримання забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України, а також окреслили бачення майбутніх проєктів.

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У свою чергу, Пристайко відповів на запитання щодо безпековоі ситуації на сході України, ходу реалізації реформ в нашій державі, а також окреслив зовнішньополітичні пріоритети України.

Фото: Укрінформ, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine у Facebook