Канада завжди підтримуватиме Україну - Трюдо

Канада обіцяє завжди підтримувати Україну та канадсько-українську громаду на благо обох держав.

Про це йдеться у зверненні прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до учасників трирічного з’їзду Конгресу українців Канади, що проходить цими днями в Оттаві.

“Ми завжди стоятимемо поруч із Україною та українською канадською громадою. Я з нетерпінням очікую, як ми разом створюватимемо краще майбутнє для обох народів”, - заявив Трюдо.

Він згадав, що у липні зустрічався із президентом України й під час спілкування “наголосив на непорушній підтримці Канадою українців, а також суверенітету й територіальної цілісності України”. “Я також звернув увагу на підтримку нашою країною руху України шляхом демократичних реформ до інклюзивного та підзвітного урядування, верховенства права та поваги до прав людини”, - зауважив глава уряду Канади.

Трюдо додав, що з того часу, як Канада стала першою Західною державною, що визнала незалежність України, “ми залишаємося близькими друзями та партнерами”. “Нині більше 1,3 млн українських канадців вважають Канаду своїм домом. Протягом поколінь ці громади вплели себе у наше національне полотно. Через свою мову, культуру та традиції українські канадці змінили та продовжують змінювати нашу країну на краще”, - зазначив він.

Як відомо, Конгрес українців Канади – парасолькова організація, яка об’єднує під своїм дахом усі українські громадські організації Канади. Заснована в 1940 році у Вінніпезі, нині вона складається із шести провінційних рад та 34 відділів у містах всієї Канади. Під час з’їзду, що проходить раз у три роки, делегати від усіх організацій обирають президента КУКу. Наразі організацію очолює Олександра Хичій. Очікується, що вона продовжить свій мандат на наступний термін.