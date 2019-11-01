У Оттаві триває з’їзд Конгресу українців Канади

Перший день з’їзду Конгресу українців Канади (КУК) триває в Оттаві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Офіційну українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, який зачитав присутнім звернення від Президента Володимира Зеленського.

Зранку до учасників з’їзду, які прибули до столиці з усієї Канади, звернулася також міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. Окрім цього, свої письмові звернення надіслали прем’єр-міністр Джастін Трюдо, глава опозиції Ендрю Шир, прем’єр провінції Онтаріо Даг Форд та мерія Оттави.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд на XXVI з’їзді Конгресу українців Канади в Оттаві

Головний виступ у перший день роботи з’їзду належить виголосити Голові національної асамблеї корінних народів Канади Пері Белгарду. Завершиться перший день з’їзду урочистим банкетом у парламенті Канади.

Як відомо, Конгрес українців Канади – парасолькова організація, яка об’єднує під своїм дахом усі українські громадські організації Канади. Заснована в 1940 році у Вінніпезі, нині вона складається із шести провінційних рад та 34 відділів у містах всієї Канади.

Під час з’їзду, що проходить раз у три роки, делегати від усіх організацій обирають президента КУКу. Наразі організацію очолює Олександра Хичій. Очікується, що вона продовжить свій мандат на наступний термін.

Читайте також: Лондон у грудні прийматиме Дні українського кіно

Президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій на XXVI з’їзді КУК в Оттаві

Фото: UCC National - Ukrainian Canadian Congress у Facebook