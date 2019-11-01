Лондон у грудні прийматиме Дні українського кіно

Дні українського кіно пройдуть у столиці Великої Британії 5-8 грудня.

Про це повідомляє Український інститут у Лондоні у Facebook.

«Готуйтеся до чудової кінемтографічної насолоди, яка прийде напередодні Різдва! Український інститут у Лондоні та Arthouse Traffic організовують Дні українського кіно, які пройдуть в улюблених кінотеатрах у центрі Лондона - Ciné Lumière та Curzon Soho», - йдеться у дописі.

Зазначається, що у рамках Днів покажуть «чотири нових стрічки та вінтажний фільм, засвідчивши прекрасну традицію кіномистецтва України та її нинішнє творче відродження».

Програмою Днів, зокрема, передбачений показ стрічки «Ціна правди» (Mr Jones) Агнешки Голланд про Голодомор в Україні, драми «Додому» (Homeward, 6 грудня) Нарімана Алієва, фільму «Дике поле» (The Wild Fields, 7 грудня) Ярослава Лодигіна, ігрової стрічки Романа Бондарчука “Вулкан” (Volcano, 7 грудня) та фільму 1990 року Юрія Іллєнка «Лебедине озеро: зона» (Swan Lake: The Zone, 8 грудня), зазначається на сайті Українського інституту.

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Захід організовано в партнерстві з Посольством України у Великій Британії.

Інформаційним партнером виступає громадська платформа Ukrainian Events in London, яка займається просуванням України та її культури у Великій Британії шляхом підтримки та організації благодійних, культурних, спортивних, ділових та соціальних заходів.

Фото: Ukrainian Institute, London