Ресторан «Пампушка» у Лондоні пригощає традиційними та іноваційними стравами української кухні

Автентичну і водночас іноваційну українську кухню пропонує сімейний ресторан Pampushka («Пампушка»), який нещодавно відкрився у лондонському районі Сохо.

У неділю, 10 листопада, зклад запрошує на свій перший захід – аll-inclusive український недільний бранч «All You Can», йдеться на сторінці Ukrainian Events in London у Facebook.

"Нещодавно відкритий ресторан Pampushka у Сохо запрошує на перший недільний бранч 10 листопада (12:30-17:00)", - йдеться у повідомленні.

На заході, зокрема, пропонуватиметься "необмежена кількість іжі, пива, вина у супроводі живої музики та артистів".

Ресторан знаходиться за адресою: 21 Great Pulteney St, Soho, London, W1F 9NG.

«Памушка» - проєкт англо-української родини у складі Максима (Макса) Шпачинського (Maksym Shpachynskyi), його дружини Еліші (Elisha Shpachynska) та шурина Роба Ніла (Rob Neale). «Наша місія – презентувати найулюбленіші українські страви з додаванням британського присмаку, аби створити цікаве, різноманітне меню, приправлене теплим дружнім сервісом», - йдеться на сайті закладу.

«Українськими мізками» концепції ресторану є Макс родом з Білгород-Дністровського (Одеська обл.). Зустрівши у Британії свою майбутню дружину, він осів тут і тепер працює разом із шеф-кухарем Робом, відтворивши кілька своїх улюблених страв з дитинства та розкриваючи кілька бажаних сімейних рецептів. Таким чином Макс допомагає підтримувати рівновагу між традиційними та свіжими, сучасними смаками.

Роб має 20 років досвіду у кулінарії. Поекспериментувавши з різними українськими стравами, він «додає трохи британського присмаку у цю прекрасну кухню, створюючи меню, яке водночас автентичне та інноваційне».

Ресторан пропонує кілька видів меню: основне, недільний бранч (Sunday Brunch Menu) та різдвяне.

У закладі, зокрема, можна скуштувати вареники та пиріжки з різними начинками, борщ з пампушками, вінегрет, голубці, деруни, кров’яну ковбасу, страви з риби, кілька видів салатів, тортів та десертів тощо. Серед незвичних назв у меню, приміром, Babusya («Бабуся») - адаптований рецепт від бабусі Макса. Страву, схожу на жюльєн, готують з картоплі, моркви та інших овочів, курятини, вершків та приправ, посипавши зверху копченим сиром і запікаючи у глиняному горшику.

Врахувавши шалену пристрасть Еліші до часнику, шеф-куар включив у меню спеціальну часникову страву.

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Фото, відео: Pampushka