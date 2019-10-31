Посол України в Казахстані зустрівся з представниками українських громад в РФ

У Казахстані відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла України в Казахстані Івана Кулеби з представниками українських громад в Росії.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан Іван Кулеба провів зустріч з головою Українського громадського об'єднання "Світоч" (м.Курчатов) Ніною Дмитропавленко, яка поінформувала Посла про життя та діяльність українців очолюваної нею організації», - йдеться у дописі.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан Іван Кулеба (ліворуч), голова Українського громадського об'єднання "Світоч" (м.Курчатов) Ніна Дмитропавленко

Посол звернувся з проханням активізувати шляхи співпраці із зазначеною громадою. Дипломат також вручив Ніні Дмитропавленко ряд українських видань для бібліотеки об'єднання.

Раніше відбулася зустріч Івана Кулеби з з головами і представниками українських громад з Омська і Єкатеринбурга, повідомляє пресслужба Посольства.

«26 жовтня 2019 року Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан Іван Кулеба провів зустріч з головами українських громад з Омська і Єкатеринбурга, які брали участь у IV Міжнародному фестивалі української народної творчості «Ми разом, ми одна сім’я» (м. Нур-Султан)», - йдеться у повідомленні.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан Іван Кулеба (третій ліворуч) провів зустріч з головами українських громад з Омська і Єкатеринбурга

Як зазначається, дипломат висловив вдячність українцям з Омська і Єкатеринбурга за їх активну проукраїнську позицію, участь у фестивалі, поінформував про основні пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики України.

У свою чергу, представники українських громад розповіли Послу про життя українців у Росії, діяльність їхніх етнокультурних об’єднань та поділилися враженнями від IV Міжнародного фестивалю української народної творчості.

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Фото: Посольство України в Республіці Казахстан у Facebook, пресслужба Посольство України в Республіці Казахстан