Посол України в Казахстані зустрівся з представниками українських громад в РФ
Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.
«Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан Іван Кулеба провів зустріч з головою Українського громадського об'єднання "Світоч" (м.Курчатов) Ніною Дмитропавленко, яка поінформувала Посла про життя та діяльність українців очолюваної нею організації», - йдеться у дописі.
Посол звернувся з проханням активізувати шляхи співпраці із зазначеною громадою. Дипломат також вручив Ніні Дмитропавленко ряд українських видань для бібліотеки об'єднання.
Раніше відбулася зустріч Івана Кулеби з з головами і представниками українських громад з Омська і Єкатеринбурга, повідомляє пресслужба Посольства.
«26 жовтня 2019 року Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан Іван Кулеба провів зустріч з головами українських громад з Омська і Єкатеринбурга, які брали участь у IV Міжнародному фестивалі української народної творчості «Ми разом, ми одна сім’я» (м. Нур-Султан)», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, дипломат висловив вдячність українцям з Омська і Єкатеринбурга за їх активну проукраїнську позицію, участь у фестивалі, поінформував про основні пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики України.
У свою чергу, представники українських громад розповіли Послу про життя українців у Росії, діяльність їхніх етнокультурних об’єднань та поділилися враженнями від IV Міжнародного фестивалю української народної творчості.
Фото: Посольство України в Республіці Казахстан у Facebook, пресслужба Посольство України в Республіці Казахстан