В іспанському Сантандері пройшов фестиваль української культури
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Укрінформ
Фестиваль української культури зібрав днями українців Іспанії в м.Сантандер.
Про це повідомляє Посольство України в Іспанії у Facebook.
«У м.Сантандер відбувся Фестиваль української культури у Кантабрії за участі творчих колективів української громади з багатьох міст Іспанії. У рамках Фестивалю був проведений концерт та хода вулицями Сантандера учасників, одягнених в українські національні строї», - йдеться у дописі.
Посол України в Іспанії Анатолій Щерба, який був присутній на заході, відзначив почесною грамотою Посольства українську асоціацію «Оберіг» за багаторічну діяльність щодо збереження та поширення українських національних культурних традицій у Кантабрії.
Фото: Embajada de Ucrania en el Reino de España у Facebook
Відео: Lesia Vorobets, Ярослава Сенишин Крупнак