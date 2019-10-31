В іспанському Сантандері пройшов фестиваль української культури

Фестиваль української культури зібрав днями українців Іспанії в м.Сантандер.

Про це повідомляє Посольство України в Іспанії у Facebook.

«У м.Сантандер відбувся Фестиваль української культури у Кантабрії за участі творчих колективів української громади з багатьох міст Іспанії. У рамках Фестивалю був проведений концерт та хода вулицями Сантандера учасників, одягнених в українські національні строї», - йдеться у дописі.

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба, який був присутній на заході, відзначив почесною грамотою Посольства українську асоціацію «Оберіг» за багаторічну діяльність щодо збереження та поширення українських національних культурних традицій у Кантабрії.

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Як повідомлялося у соцмережі, фестиваль української культури був організований Асоціацією українців у Кантабрії "Оберіг" (asociación los ucranianos en Cantabria “Oberig”) спільно з об'єднанням українців в Іспанії КРАЇ (union los ucranianos en España KRAI), за підтримки Посольства України в Іспанії та мерії м.Сантандер.

У рамках фестивалю відбулася також демонстрація українського національного одягу.

Фото: Embajada de Ucrania en el Reino de España у Facebook

Відео: Lesia Vorobets, Ярослава Сенишин Крупнак