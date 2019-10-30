Українські канадці подякували Британській Колумбії за визнання Голодомору

Українська громада Канади висловлює подяку уряду та депутатам канадської провінції Британська Колумбія за визнання Голодомору актом геноциду.

Про це заявила президент відділу Конгресу українців Канади у Британській Колумбії Наталі Яцкевич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми відзначаємо уряд Британської Колумбії та усіх членів парламенту провінції за їх підтримку цього важливого визнання. Вшановуючи мільйони жертв Голодомору, працюймо разом над тим, аби такі жахливі злочини більше ніколи не повторилися”, - сказала Яцкевич.

Вона також подякувала особисто автору законопроєкту про визнання Голодомору Ендрю Віверу. “Дякую, пане Вівер, за внесення законопроєкту, що визнає Голодомор актом геноциду українського народу та офіційно встановлює четверту суботу листопада Днем пам’яті жертв Голодомору у Британській Колумбії”, - зазначила президент української організації.

Як відомо, законопроєкт про визнання Голодомору актом геноциду українського народу парламент Британської Колумбії одностайно схвалив у вівторок. Для набуття ним чинності документ ще має отримати схвалення лейтенант-губернатора, що очікується завтра.

Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. З того часу країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодоморів. На провінційному рівні Голодомор визнали у шести із 13 провінцій та територій Канади.

Фото: Конґрес Українців Канади - Британська Колумбія. UCC BC Provincial Council, Посольство України в Канаді