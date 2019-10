У Данії відбувся День української культури

Про це повідомляє українське диппредставництво у Facebook.

«День української культури в Данії. Українці в Данії, за підтримки Посольства України та в рамках бюджетної програми 1401110, провели фестиваль української культури», - йдеться у повідомленні.

Із визначною культурною подією року українців привітав Посол України в Данії Михайло Видойник.

Як зазначається у дописі, програма Дня української культури в Данії була насиченою і різноманітною. Гості заходу мали змогу насолоджуватися талантом переможниці багатьох міжнародних конкурсів бандуристки Світлани Ніконорової, фіналіста конкурсу "Україна має таланти" цимбаліста Петра Сказківа, переможців багатьох конкурсів - дитячого оркестру "Запольські Струнні" під керівництвом О.Запольські.

Свою майстерність продемонстрували також чемпіонка Європи (2018) і призерка Чемпіонату Світу (2019) з пілонного спорту та повітряної гімнастики Тетяна Грон, танцювальний дует Софії Моргуль та Віктора Качерука, вокальний дует Андрія Григірчука та Дарини Войтанішек, танцювальний колектив "Україночка".

У рамках свята працював ярмарок та проходили майстер-класи із відомими народними майстрами. Усі охочі могли познайомитися з петриківським розписом, який представляла Наталія Статива-Жарко, оцінити вміння народної майстрині традиційних українських килимів та килимових виробів Валентини Ткач.

Свої вміння також демонстрували майстрині з виготовлення витинанок (Дарія Альошкіна), виготовлення прикрас та елементів декору (Ольга Сахно), з плетіння кошиків з ротангу в техніці художнє плетіння (Інна Сірик) та майстер гончарного мистецтва Іван Бобков.

Гостей свята частували смачними українськими стравами: борщем, млинцями, напоями тощо. Зокрема, представниці української спілки у Данії "Ластівка" міста Рандерс напекли до Дня української культури у Бранде понад шість сотень млинців із сиром, повідомила у соцмережі Світлана Легета (Svitlana Leheta).

Як зазначили в Асоціації українців Данії, організаторами найбільшого свята українців Данії виступили українські спілки королівства: Association af Ukrainerne i Danmark / Асоціація Українців Данії; «Ластівка» (Lastivka); Ukrainsk Sport Forening; Klub Ukraina, Danmark; Faino; Bevar Ukraine за підтримки Посольства України в Данії.

Фото: Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark у Facebook, Spirit_of_Denmark_photography