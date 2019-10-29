У Канаді відзначили українок за внесок у культуру, освіту та поширення знань про Голодомор

Представниці Конґресу українців Канади, відділ Торонто Валентина Курилів та Оксана Рева стали лауреатами Гуманітарної премії імені Маркіяна Охримовича за внесок у сфери культури, освіти та поширення інформації про Голодомор.

Про це у Facbook повідомляє Фундація «Будучність» (BCU Foundation), яка стала меценатом бенкету з нагоди вручення премії, організованого Суспільною службою українців Канади (Торонто).

«Цього року Суспільна служба українців Канади (Торонто) вшанувала двох жінок, які зробили вагомий внесок у сфері освіти, культури та обізнаності про Голодомор 1932-1933 рр. Валентина Курилів та Оксана Рева все життя були невтомними та енергійними провідниками та волонтерами у громаді», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сторінці Конґресу українців Канади, відділ Торонто (КУК-Т) у Facebook, Оксана Рева – ексголова КУК-Т, член Ради Директорів КУК-Т, голова Комітету з побудови Меморіалу Голодомору; Валентина Курилів - голова освітнього компоненту Дослідно-освітнього консорціуму із вивчення Голодомору, голова Комітету з навчання про Голодомор при КУК-Т.

«Конґрес українців Канади, відділ Торонто гордий, що в його рядах є такі особливі люди, як пані Оксана Рева та пані Валентина Курилів і радий, що Суспільна служба українців Канади (Торонто) вшановує цих двох надзвичайно гідних одержувачів Гуманітарної нагороди ім. Маркіяна Охримовича», - йдеться у дописі.

Нагороди вручав, зокрема, і мер Торонто Джон Торі.

У BCU Foundation нагадали, що бенкет з нагоди вручення Гуманітарної премії імені Маркіяна Охримовича проводиться кожні два роки з метою «вшанування тих осіб, які зробили важливий внесок у нашій громаді своїми якостями керівника, адвокатською діяльністю, благодійною і волонтерською працею». Доходи від заходу спрямовуються на підтримку соціальних послуг та програм для людей та родин в громаді, яким потрібна допомога.

Упродовж року приблизно 4,000 осіб та родин звертаються до Бюро Порад, де вони отримують інформацію, допомогу та скерування у відповідні державні установи. Суспільна Служба є єдиною української організацією, яка надає такий вид соціальних послуг в Торонто та його околицях.

Фото: BCU Foundation у Facebook