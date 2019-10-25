В Аргентині відзначили українця за популяризацію української справи

В Аргентині вручили дипломи видатним іммігрантам на знак визнання їхньої праці та внесок у суспільство.

Серед нагороджених був і представник радіопрограми "Голос України" Володимир Данилишин, повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ "Просвіта" в Аргентині Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

Володимир Данилишин (другий ліворуч) під час нагородження видатних іммігратнів в Аргентині

"Один із моїх наставників і друг Володимир Данилишин був відзначений за плідну роботу в громаді та як невтомний популяризатор української справи. Радіопрограма «Голос України», започаткована у 2001 році, дала нам нагоду познайомитися краще. Сьогодні на відстані ми виробляємо контент, як 18 років тому, хоча сумую за робочими обідами та студійними сесіями. УКТ "Просвіта" вітає Володимира Данилишина з цїєю відзнакою. Дякую, Вчителю, за Вашу роботу та Ваш приклад", - написав Хав’єр Апонюк Савич.

Володимир Данилишин (праворуч) під час нагородження видатних іммігратнів в Аргентині

Як зазначається, делегація УКТ "Просвіта" взяла участь у заході на чолі з головою Юрієм Данилишиним.

На події, організованій Національним управлінням з питань міграції Аргентинської Республіки, взяли участь директор Горасіо Хосе Гарсія, президент Аргентинської федерації громад Хуан Естебан Баллестреті та директор з інституційних справ Хуан Саррафіян.

Володимир Данилишин (четвертий ліворуч) під час нагородження видатних іммігратнів в Аргентині

Як відомо, з 2001 року по середах на середніх хвилях (AM 670 КГц Radio Antártida) УКТ «Просвіта» випускає свою радіопрограму «Голос України».

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