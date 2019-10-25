Світовий конґрес українців призначив нового виконавчого директора

Світовий конґрес українців (СКУ) після тривалого глобального конкурсу призначив Марію Купріянову виконавчим директором.

Про це йдеться на сайті СКУ.

"Починаючи з 1 листопада 2019 р., Марія очолить операційну діяльність та команду працівників СКУ, а також забезпечуватиме підтримку роботи волонтерських комітетів. У співпраці з Радою директорів та Екзекутивним комітетом вона представлятиме та відстоюватиме позиції СКУ перед його партнерами в світі, у тому числі й перед урядами, громадянським суспільством та прихильниками СКУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Марія Купріянова працюватиме над ініціативами в рамках трьох стратегічних пріоритетів: припинення агресії Росії проти України та захист інтересів українців у всьому світі; підтримка розвитку України як успішної і суверенної європейської держави та розбудова сильної світової української діаспори.

Представляючи нового виконавчого директора, президент СКУ Павло Ґрод наголосив: "Радію, що Марія приєднається до роботи СКУ в цій керівній якості. Під час тривалого міжнародного конкурсу на посаду Виконавчого директора ми мали нагоду поспілкуватися з багатьма кваліфікованими кандидатами. Вдячний членам комітету з підбору кандидатур, адже завдяки їх роботі ми змогли призначити компетентного фахівця".

Павло Ґрод додав, що "Марія має значний досвід у сфері взаємодії з органами державної влади та розбудови партнерських відносин, глобальне бачення, глибоке розуміння сучасної України та, що найголовніше, – відданість місії та візії СКУ".

Президент СКУ вважає, що лідерські здібності Марії, її досвід з управління проєктами та збору коштів стануть вагомим доповненням для команди Світового конґресу українців і посилять вплив СКУ в Україні та серед наших громад у всьому світі.

Повідомляється, що до призначення виконавчим директором СКУ Марія Купріянова тривалий час працювала в британських та українських урядових організаціях, а також у неприбутковому секторі Канади. На попередній посаді в складі Департаменту міжнародної торгівлі в Посольстві Великої Британії в Україні Марія очолювала команду фахівців, сприяючи розбудові тривалих партнерських відносин та реалізації низки масштабних двосторонніх торговельних та інвестиційних проектів. Роботу Марії було відзначено престижними нагородами, зокрема, відзнакою GlobalChampionAwardforOutstandingLeadershipДепартаменту міжнародної торгівлі Великої Британії (2018 р.).

“Маючи досвід співпраці з Марією в низці впливових проєктів під час її роботи в Посольстві Великої Британії в Україні, приємно бачити, що вона приєднується до СКУ. Марія представляє нове покоління українських лідерів, відданих справі процвітання України. Її міжнародні адвокаційні навички та досвід розвитку ефективного партнерства стануть важливим надбанням у здійсненні амбітних планів діяльності СКУ, допоможуть і надалі укріплювати солідарність серед світової української діаспори та просувати інтереси українського народу в усьому світі”, - зазначив голова наглядової ради Офісу із залучення та супроводу інвестицій при Кабінеті Міністрів України (UkraineInvest) Данило Білак.

Марія Купріянова особливо пишається успішними проєктами зі збору коштів, які вона втілювала в життя в Україні протягом останніх 10 років, залучаючи жертводавців та координуючи роботу команд волонтерів.

Новий виконавчий директор СКУ володіє п’ятьма мовами (англійською, українською, французькою, російською та іспанською). Вона здобула ступінь MBA (майстер ділового адміністрування) в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана (спільна програма з Groupe ICN Ecole de Management, Nancy), а також магістра з французької мови та літератури (з відзнакою) в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

“Для мене є честю співпрацювати з динамічною світовою українською спільнотою, відданими волонтерами, партнерами та жертводавцями, досвідченим проводом та талановитим персоналом задля реалізації візії СКУ. Знаю з власного досвіду, наскільки значну роль відіграє діаспора у розбудові сучасної України для наступних поколінь. Ми всі українці, де б ми не жили, і саме в цьому дусі я розпочинаю свою роботу в СКУ”, - відзначила Марія Купріянова.

Виконавчий директор підзвітний президенту і Екзекутивному комітету СКУ та несе відповідальність за послідовне втілення в життя місій та фінансових цілей СКУ.

Нагадується, що СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців у 64 країнах світу. СКУ є членом Економічної та соціальної ради Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та має статус учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи. Головний офіс СКУ знаходиться в Торонто, а представництва – в Києві, Брюсселі та Нью-Йорку.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook