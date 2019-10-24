Нацменшини Польщі обурилися планами уряду скоротити фінансування їх діяльності

Національні меншини Польщі, зокрема й українська, стурбовані значним скороченням їх фінансування у проєкті бюджету Польщі на 2020 рік – на 1,5 млн злотих у порівнянні з 2019 роком.

Про це йдеться в заяві представників нацменшин, яку оприлюднив співголова Спільної комісії уряду та національних й етнічних меншин РП, голова Українського товариства Григорій Купріянович, інформує власний кореспондент Укрінформу.

“Ми хотіли би висловити глибоку стурбованість і обурення у зв’язку з тривожною інформацією, яку останніми днями отримують представники національних та етнічних меншин, а також спільнота, що використовує в Польщі регіональну мову. Ця інформація стосується планів скорочення обсягу коштів з державного бюджету на діяльність, яка має на меті захист, збереження та розвиток культурної ідентичності національних та етнічних меншин у 2020 році”, - йдеться в заяві представників нацменшин.

У документі висловлюється здивування тим, що у прийнятому Радою міністрів РП проєкті бюджету на 2020 рік на всі нацменшини передбачено 14,8 млн злотих, тобто на 1,5 млн менше, ніж цьогоріч (16,3 млн злотих).

Представники нацменшин підкреслюють, що це суперечить міжнародним зобов’язанням Польщі підтримувати на належному рівні культуру та мови нацменшин.

Вони закликали уряд Польщі утриматися від обмеження коштів, що виділяються на діяльність, пов’язану з підтримкою ідентичності меншин у 2020 році.

“Ми розраховуємо на поступове збільшення цього фінансування та на розвиток стабільної й ефективної моделі культурного життя національних та етнічних меншин у Польщі”, - йдеться у заяві.

Фото: prm.ua