СУМ в Аргентині провела бінґо-гру для збору коштів на літні табори
Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ "Просвіта" Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.
«Спілка української молоді в Аргентині організувала традиційне бінґо для збору коштів, які будуть виділені на літні табори для сартошого та молодшого юнацтва. Вони відбудуться в просвітянській оселі «Веселка» у місцевості Каннінг», - йдеться у дописі.
У рамках заходу присутні не тільки взяли участь у бінґо. Гості мали змогу насолодитись виступами ансамблю народних танців «Зірка» («Просвіта» філіал Беріссо), старшого ансамблю «Просвіта», школи народних танців «Просвіта», капели бандуристів «Тарас Шевченко» («Просвіта») та ансамблю танців «Вітер»(філія «Просвіта» у Вілла Караза).
Гостей заходу частували традиційними стравами та українськими солодощами.
Крайова Управа СУМ подякувала усім учасникам зустрічі, Управі УКТ «Просвіта» та усім, хто долучився до організації святкового вечора.
Фото: Nicolas Pavlushkov