СУМ в Аргентині провела бінґо-гру для збору коштів на літні табори

В Українському культурному товаристві (УКТ) «Просвіта» в Аргентині відбулася гра у бінґо, під час якої місцева Спілка української молоді (СУМ) збирала кошти на літні табори.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ "Просвіта" Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

«Спілка української молоді в Аргентині організувала традиційне бінґо для збору коштів, які будуть виділені на літні табори для сартошого та молодшого юнацтва. Вони відбудуться в просвітянській оселі «Веселка» у місцевості Каннінг», - йдеться у дописі.

У рамках заходу присутні не тільки взяли участь у бінґо. Гості мали змогу насолодитись виступами ансамблю народних танців «Зірка» («Просвіта» філіал Беріссо), старшого ансамблю «Просвіта», школи народних танців «Просвіта», капели бандуристів «Тарас Шевченко» («Просвіта») та ансамблю танців «Вітер»(філія «Просвіта» у Вілла Караза).

Гостей заходу частували традиційними стравами та українськими солодощами.

Крайова Управа СУМ подякувала усім учасникам зустрічі, Управі УКТ «Просвіта» та усім, хто долучився до організації святкового вечора.

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Фото: Nicolas Pavlushkov