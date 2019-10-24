В Австралії покажуть фільм про історію кохання української волонтерки і воїна АТО
Про це повідомляє Посольство України в Австралії у Facebook.
«Уже цієї суботи, 23 жовтня, на кінофестивалі у Байрон Бей (Byron Bay International Film Festival - ред.) покажуть фільм Роксі Топорович “Julia Blue”. Це фільм американської режисерки українського походження Роксі Топорович, який розповідає історію про кохання між волонтеркою із Західної України та військовим АТО зі Східної України з посттравматичним синдромом», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 2014 році режисерка відвідала Майдан і після цього вирішила переїхати на рік в Україну.
Україна, яку вона побачила, дуже відрізнялась від тієї країни, про яку їй розповідали батьки в українській діаспорі. Так народилась ідея створити сучасну історію про українців, які переживають часи війни.
Роксі Топорович в травневому інтерв’ю Укрінформу сказала про свій фільм наступне: «Я хотіла зробити кіно, близьке до справжнього життя, де не все відбувається, як захочеш... І я хотіла зробити щось дуже справжнє, але думаю, що все повинне мати надію. Тому додала маленький момент при кінці, який дає ту надію... Але треба дивитися кіно!», - зазначила режисерка і додала: «Я хотіла би, щоб українці цей фільм побачили».
Кінофестиваль Byron Bay International Film Festival цьогоріч проходить 18-27 жовтня.
Фото: siff.net, Byron Bay Film Festival у Facebook